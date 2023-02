Inter, il destino di Asllani dipende da Brozovic

I nerazzurri vogliono puntare sul giovane albanese, ma per trovare spazio potrebbe servire la partenza del croato.

09-02-2023 21:21

Con la vittoria ottenuta nel derby contro il Milan, il riscatto di Kristjan Asllani è diventato obbligatorio per l’Inter. Ed è ora molto probabile che il giovane centrocampista albanese con cittadinanza italiana troverà sempre più spazio in campo. Ma tanto dipenderà forse dalla permanenza di Marcelo Brozovic.

Come riporta gazzetta.it, infatti Asllani non ha giocato tanto per via delle ottime prestazioni di Hakan Calhanoglu nel ruolo di play al posto dello stesso Brozovic. Con l’Inter adesso più convinta delle qualità del campioncino arrivato dall’Empoli, l’addio del centrocampista croato sembra più possibile.