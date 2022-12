Inter, il mental coach avvisa: "Dubbi sulla reazione di Lukaku"

07-12-2022 16:43

Il mental coach Stefano Tirelli, a Radio Punto Nuovo nel corso di Punto Nuovo Sport Show, ha parlato chiaramente della situazione di Lukaku: “L’aspetto mentale è sempre più determinante nello sport moderno, è un qualcosa da allenare come un organo muscolare. Il rientro dei napoletani dopo il Mondiale? Alcuni atleti possono dare il meglio dalla sconfitta, traendo fuori una rabbia che lo aiuta a performare ulteriormente. Dipende molto dal soggetto e dalla sua indole”.

“Nel caso dei calciatori napoletani, nessuno è stato protagonista di prestazioni o errori gravi, quindi non dovrebbero avere problemi nel rientrare al top – ha continuato Tirelli -. Nessuno è stato protagonista di errori come quelli commessi da Lukaku, sul quale qualche interrogativo sulla sua reazione c’è. Il rientro dalla sosta? Sarà un bel quesito per tutti, mentalmente è qualcosa di nuovo. In allenamento bisognerà replicare un agonismo pari a quello di una partita reale”.