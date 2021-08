Inter, il mercato sorride ma si complica il rinnovo di un big

E’ di poche ore fa l’annuncio del rinnovo di Lautaro Martinez con l’Inter, il quale firmerà un nuovo contratto fino al 2025 da ben 6 milioni netti, Ma oltre al Toro, altri big nerazzurri stanno trattando con la società per rinnovare il proprio accordo. Se per il futuro capitano Nicolò Barella non ci dovrebbero essere problemi, lo stesso non si può dire per Marcelo Brozovic, la cui trattativa si annuncia davvero complicata. E nel mentre, il calciomercato nerazzurro si conclude con un bel +147 milioni.

La notizia è stata lanciata da Rai Sport, che rivela come Epic Brozo abbia da poco rifiutato una proposta di rinnovo da ben 4,5 milioni a stagione, in quanto ritiene che il suo valore all’interno della rosa sia parecchio superiore. Nello specifico, la cifra richiesta dal croato per firmare il prolungamento del contratto, in scadenza nel 2022, è identica a quella offerta a Lautaro Martinez, ovvero 6 milioni a stagione più bonus vari.

Cifra che, per ora, Marotta e Ausilio non sembrano disposti a concedere, soprattutto in questo regime di restyling finanziario in cui l’Inter è coinvolta ormai dall’inizio dell’anno. La trattativa si preannuncia dunque davvero complicata, anche perchè la società non sembra nemmeno disposta a perdere il proprio metronomo a 0 alla fine di questa stagione, sia per questioni di bilancio sia considerando l’importanza del giocatore della conquista dell’ultimo Scudetto.

In tutto ciò, l’Inter ha terminato il mercato estivo con un attivo di ben 147 milioni di euro (fonte: Gazzetta dello Sport). Alla vigilia della festa tricolore contro l’Udinese, l’input del presidente Zhang era stato chiaro: chiudere il mercato a +70-80 milioni e abbassare il costo del lavoro del 15-20%. Con Hakimi e Lukaku che hanno fruttato 183 milioni, e le esigue spese per ingaggiare i nuovi (Calhanoglu a 0, Dumfries a 12,5 e Correa a 5+25, solo per citare i maggiori) sembra che l’obiettivo sia stato ampiamente raggiunto, e ora la società di Viale della Liberazione si prepara a dare l’assalto al secondo Scudetto consecutivo.

OMNISPORT | 31-08-2021 23:32