Inter, il nome per il dopo-Perisic fa infuriare il web

29-05-2022 12:27

Grandi, grandissime manovre di mercato in casa Inter. Per ora soltanto “teoriche”, ma da qualche parte bisogna pur iniziare. D’altronde l’apertura ufficiale del calciomercato è ancora lontana, e questo è il periodo delle strette di mano e degli accordi verbali che precedono le firme. Ne sa qualcosa Mkhitaryan, per il quale manca ormai soltanto l’annuncio: ne dovrebbe sapere qualcosa Paulo Dybala, che ha un accordo di massima con la società nerazzurra, ne vorrebbe sapere qualcosa Romelu Lukaku, ansioso di tornare a Milano.

Inter, duello con il Napoli per Bernardeschi

Nel frattempo, data ormai per sicura la partenza di Ivan Perisic in direzione Tottenham, pare che il club nerazzurro stia cercando un altro calciatore da poter schierare come esterno d’attacco. Non soltanto Robin Gosens, da molti accreditato come sostituto del croato, ma qualcun altro da aggiungere in rosa: e quel qualcun altro risponderebbe al profilo di un altro ex juventino, Federico Bernarderschi. Libero a zero, su di lui c’è anche il Napoli, che gli avrebbe offerto un ingaggio di circa 3 milioni + bonus.

I tifosi dell’Inter dicono no a Bernardeschi

Ma anche l’Inter, come riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe preso informazioni con il suo agente Federico Pastorello: il cub starebbe pensando ad un’offerta di contratto pluriennale da 3 milioni a stagione, ossia il 40% in meno di quanto rifiutato da Perisic per il rinnovo. Una ipotesi concreta, reale, che però non scalda il cuore dei tifosi dell’Inter. Anzi. Chala2 infatti subito riassume il pensiero della tifoseria: “Il dopo Perisic è solo Robin Gosens, il resto chiacchiere da giornale scaduto”. E 8GCAM rincara la dose: “Ottimo tronista nella Milano da bere”. E Francesco aggiunge: “Un altro Gagliardini…….ma allora Gosens cosa lo abbiamo comprato a fare?”.

Inter, i tifosi puntano su Gosens

Maurizio approfondisce la cosa: “Scusate ma da quando Bernardeschi è diventato un fenomeno che tutta l’Italia sogna? Arrivato a fine contratto. Costoso ed inutile alla Juve (lo dicono i numeri) 28 anni. No, spiegatemi questa cosa perché io esco pazzo”. Qualcun altro invece lo vorrebbe, come Daniel: “Bernardeschi sarebbe un gran colpo”. Ma sono voci isolate, la maggior parte dei tifosi nerazzurri si rivela assolutamente contrario all’idea, e punta tutto su Gosens, come Luca: “ma in teoria ci sarebbe già gosens pagato 30 milioni”.

I tifosi: Bernardeschi? Lasciamolo stare

E poi ci sono quelli che non vogliono assolutamente sentire questa ipotesi di mercato, come Teo: “Berna è scarso come pochi.. una cosa vergognosa accostarlo all’Inter”. E come Biagio: “Bernardeschi per Perisic mi vengono i brividi meglio Robin”. Andyè aggiunge: “Berna ok solo se gratis e riserva. Ma a quel punto mi prendo un esterno giovane e forte dalla B”. E Matteo continua nella carrellata dei contrari: “Se arriva bernardesci ce solo da vergognarsi, e pure tanto”. E Andrea conclude la rassegna: “Per Perisic abbiamo già Gosens, Bernardeschi lasciamolo dov’è”.

