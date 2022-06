Inter: il piano dei nerazzurri per riavere in fretta Lukaku

16-06-2022 22:01

L’Inter è intenzionata a fare presto, molto presto, per riavere Romelu Lukaku, anche perché ci sono i benefici del Decreto Crescita di cui usufruire entro il 30 giugno, che guarda caso è la data indicata da Beppe Marotta per dare la rosa completa della prossima stagione a Simone Inzaghi.

Inter: imminente un incontro tra Lukaku e il Chelsea

A questo scopo, sia Lukaku sia la dirigenza nerazzurra stanno andando a turno in pressing sul Chelsea per convincerlo a lasciar partire l’attaccante belga. Dopo la prima riunione telematica di ieri toccherà di nuovo a Romelu e quindi a Marotta, che conta di tornare alla carica entro la fine della settimana.

Come riporta la Gazzetta dello Sport, Lukaku ha concordato un nuovo colloquio con il club londinese entro le prossime 48 ore in compagnia del proprio legale, Sebastien Ledure, allo scopo di perfezionare alcuni termini legati al prestito e di far rivedere ulteriormente ai Blues, che già le hanno abbassate, le proprie richieste economiche nei confronti dei nerazzurri.

Inter: obiettivo chiudere entro domenica per Lukaku

L’Inter, da parte sua, è pronta a partire in quarta al primo spiraglio, e l’obiettivo è di concludere la trattativa addirittura entro domenica. La differenza tra i 10 milioni di offerta di prestito secco e i 15 di richiesta è ritenuta colmabile e Marotta è pronto a battere il ferro subito dopo l’incontro tra Lukaku e il suo attuale club. Se davvero si dovesse riuscire a chiudere la vicenda in due-tre giorni, l’Inter potrebbe concentrarsi su tutte le altre trattative in entrata e in uscita.

Inter: Tottenham nuovamente interessato a Lautaro

A proposito del mercato in uscita, se dovessero arrivare sia Lukaku sia Paulo Dybala è chiaro che un attaccante dovrebbe fare le valige e a questo proposito il Tottenham starebbe tornando all’assalto di Lautaro Martinez, anche se i nerazzurri sono tutt’altro che intenzionati a cederlo. Ma se dovesse arrivare un’offerta importante da parte degli Spurs di Fabio Paratici e Antonio Conte e se gli affari Dybala e Lukaku andassero in porto le cose potrebbero cambiare drasticamente.