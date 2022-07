Inter: il PSG non vuole offrire cifre importanti per Skriniar

24-07-2022 22:23

L’Équipe fa il punto sulla questione Milan Skriniar. Il Paris Saint Germain non ha intenzione di super pagare il difensore centrale slovacco, mentre la stessa Inter non vuole scendere sulla quotazione. Così la sensazione è che l’affare si faccia giorno dopo giorno più difficile e complicato: l’Inter punta al rinnovo.

Il quotidiano francese L’Equipe fa il punto sulla questione Milan Skriniar. Come è noto, il Paris Saint Germain avrebbe individuato nello slovacco un difensore funzionale per il gioco del neo tecnico Gautier. Tuttavia, i parigini non hanno intenzione di strapagare il centrale ex Sampdoria, e la stessa Inter non vuole scendere dalla quotazione di 70 milioni di euro. Appurato ciò, sembra che la trattativa sia sul punto di arenarsi a causa delle difficoltà che stanno insorgendo. In caso di mancata partenza, i nerazzurri pensano quindi al rinnovo con la possibilità di far diventare Skriniar il nuovo capitano.

