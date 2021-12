Inter, il sorteggio è un boomerang: per i tifosi c'è un grosso rischio

13-12-2021 12:56

È stata una finale di Coppa Campioni nel 1972, circostanza ricordata da molti tifosi nerazzurri sui social anche se poi a prevalere furono i lancieri di Amsterdam, all’epoca quasi imbattibili. Inter-Ajax è l’ottavo di finale disegnato dall’urna di Nyon. Poteva andar peggio, sicuramente. Ma poteva anche andare un attimino meglio, dal momento che la formazione olandese sembra aver raggiunto livelli e automatismi da macchina perfetta. Non a caso, le reazioni dei tifosi nerazzurri al sorteggio di Champions non è entusiasta. C’è anzi chi coltiva un timore neanche troppo velato.

Champions League, Inter-Ajax agli ottavi

Gli spauracchi erano altri. Le due formazioni di Manchester, ad esempio. Per non parlare del Bayern Monaco, di fatto la squadra più temuta di tutto il lotto. Ma l’Ajax era nel gruppetto di squadre immediatamente alle spalle delle big, quanto a pericolosità. Un collettivo molto ben assortito quello guidato da Erik Ten Hag, tecnico sul taccuino di diverse big del Vecchio Continente, con stelline in ascesa come Antony e vecchie volpi del calibro di Tadic. Una squadra che non a caso ha vinto il suo girone e che è da affrontare al massimo della concentrazione, per evitare brutte sorprese.

Inter-Ajax a febbraio, le reazioni dei tifosi

I commenti sui social dei tifosi nerazzurri sono orientati a una certa prudenza: “Bella squadra e direi che era una da evitare. Ma se giochiamo come negli ultimi incontri possiamo farcela. Forza Inter sempre”. Pasquale fa lo spavaldo: “Siamo l’Inter devono tremare loro”. Nicola è realista: “Dura ma non impossibile”. Anche Antonio esulta, ma con moderazione: Molto bene…non aver preso quelle tre squadre è tanta roba. Detto ciò occhio perché l’Ajax ha gente velocissima davanti e può romperci le scatole”. Marco, infine, sintetizza il rischio più grande: “Più difficile di quel che sembra (ricordarsi la Juve), anche se non impossibile. Con l’aggravante che se esci non sei uscito per mano del Bayern o del Liverpool“.

