Juventus, sorteggio Champions abbordabile ma sui social non si esulta

Se il campionato non regala soddisfazioni, la Juventus può rifarsi in Champions League. A Nyon si sono tenuti i sorteggi della massima competizione continentale in vista degli ottavi di finale, e l’urna è stata piuttosto benevola con la Vecchia Signora visto che troverà sulla sua strada lo Sporting Lisbona. Una squadra da rispettare sicuramente ma che non rappresenta un ostacolo insormontabile e di certo non il peggiore avversario possibile agli ottavi.

Juventus, c’è lo Sporting ma i tifosi non esultano

L’avversario della Juventus è sicuramente abbordabile. I tifosi bianconeri però fanno fatica a esultare, dopo le delusioni del campionato arrivate anche contro squadre piccole, c’è un senso di preoccupazione anche per quanto riguarda il cammino europeo: “Per ora è andata bene – commenta Paolo – ma dobbiamo vedere come stiamo a febbraio”. Molto meno ottimista invece Simone: “Riusciremo a fare 3 su 3 e farci eliminare anche quest’anno agli ottavi?. Le premesse ci sono tutte”. Anche Davide preferisce andarci cauto: “Abbiamo preso lo Sporting Lisbona, mi raccomando vediamo di non farci battere anche da questi”.

Sui social non si respira certo aria di festa nonostante lo Sporting non sia una delle big d’Europa: “Ogni anno ce ne danno una ancora più scarsa per darci una mano. Uscire con questi è veramente tosta, vediamo se riusciamo anche in questa impresa”. Mentre Ralphie non accetta fallimento: “Se ci facciamo eliminare dallo Sporting è la volta buona che smetto di seguirvi”.

Il pessimismo della vigilia

L’attesa dei sorteggi di Champions League è stata vissuta con molto pessimismo dai tifosi della Juventus. Il pareggio di sabato contro il Venezia ha gettato nello sconforto i supporter bianconeri che hanno visto sfuggire l’occasione di avvicinare in un colpo solo Milan e Napoli. Una sconfitta che ha lasciato il segno: “Visto come siamo ridotti quest’anno, spero nel Brasile di Pelè almeno usciamo con una forte. Poi purtroppo ci credo sempre”. Anche Gaetano è molto negativo: “Pure il Poggibonsi in questo momento sarebbe avvantaggiato a giocare contro questi somari”.

In questo momento la fiducia dei tifosi nei confronti della squadra bianconera è ai minimi storici: “Quando sì ha uno squadrone si dice sempre che una squadra vale l’altra, ma il detto vale anche se hai una squadretta per cui…”. Mentre Tom ironizza: “Già che non ci sono Verona, Sassuolo e Empoli sono più tranquillo”.

