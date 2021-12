Maurizio Sarri fa arrabbiare tutti, tifosi Juventus e Lazio furiosi

13-12-2021 09:20

L’età d’oro sembra finita molto tempo fa. Maurizio Sarri non gode più del credito infinito che ha avuto per anni. Lenta ma continua la sua parabola discendente: oggi la sua Lazio è nona ma alle sue spalle sente il fiato di altre squadre in un fazzoletto di punti. Un risultato molto sotto le attese che sta facendo cambiare idea ai tifosi della Lazio, che lo avevano accolto come il messia. Anche col Sassuolo si è vista una squadra povera di idee: che fine ha fatto il Sarri-ball ovemai fosse esistito davvero? Il bello è che nella stessa serata Sarri è riuscito a far arrabbiare anche i tifosi della Juve, quando è tornato sulla sua esperienza in bianconero.

Sarri rimarca i meriti avuti alla Juventus

Ha detto Sarri riferendosi allo scudetto vinto in bianconero: “Penso che quella vittoria del campionato sia stata sottovalutata da tutti e che sia stata vista come un successo scontato. È un’opinione mia, ma la situazione che fummo costretti a vivere non fu semplice. Il gruppo era a fine ciclo, anche le scelte fatte dopo fanno pensare in tal senso. Due giocatori sono poi andati negli Stati Uniti (Higuain e Matuidi ndr) e un giocatore fenomenale come Khedira ha chiuso la carriera dopo aver giocato quattro o cinque partite con l’Hertha perché il ginocchio non gli consentiva di andare avanti. E potrei anche fare altri nomi”.

Sui social nessuno salva Sarri

Scatta il tiro al bersaglio sui social dopo le dichiarazioni del tecnico: “Io mi chiedo invece come abbia fatto Sarri ad uscire col Lione con cr7 e Company” o anche: “Sarri è stato mandato via dei calciatori Cominciando da Ronaldo. Pirlo è stato voluto dei calciatori, ma ha mostrato tutta la sua inesperienza” e ancora: “Sarri non doveva vedere la continassa nemmeno in foto” e poi: “L´idea malsana di Sarri ha sancito l´inizio delle sciagure. Non e´ stata tutta colpa sua ma era palese dopo due mesi che a fine anno lo avresti dovuto cambiare”

C’è chi scrive: “Sarri è uno Zeman che ha avuto più fortuna perché è riuscito a vincere uno scudetto grazie alla Juve…” o anche: “Ma quelli che Sarri è il Guardiola italiano, dove sono? Ahaha”.

Furiosi anche i laziali: “La cosa che più mi lascia perplesso è la difesa a spada tratta di un allenatore che fin qui non ha portato nulla. Posso sapere Sarri tutto questo credito come se lo è costruito nella Lazio ?” e ancora: “Ricordo giocatori e allenatori (anche più importanti in passato)sbranati per molto meno” e infine: “A fine stagione leggeremo il libro che sta scrivendo Sarri”

SPORTEVAI