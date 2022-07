03-07-2022 09:13

L’Inter resta in una fase di attesa. Dopo aver piazzato già dei colpi importanti in questa finestra di mercato, ora i nerazzurri si concentrano sulle uscite; operazioni altrettanto importanti non solo per fare posto in rosa ma soprattutto per riuscire a scaricare qualche ingaggio pesante come quello dei due cileni Sanchez e Vidal.

Inter, attenzione a Milenkovic della Fiorentina

Tra i giocatori in uscita in casa Inter ci potrebbe essere anche il difensore Milan Skriniar. Lo slovacco è stato un punto di riferimento della difesa di Conte prima e di Simone Inzaghi poi, ma le proposte che arrivano soprattutto dal PSG sono forse troppo allettanti per sperare di riuscire a tenere il giocatore anche nella prossima stagione. Per questo motivo Marotta e Ausilio sono già a lavoro per non farsi trovare impreparati e sfogliano la lista dei possibili candidati

Nelle ultime ore sono salite e di molto le quotazioni del giocatore della Fiorentina, Nikola Milenkovic. Con il difensore viola, il club milanese stando alle ultime voci di mercato avrebbe già un accordo di massima ma al momento la trattativa resta in fase di stallo. Una situazione pericolosa perché sul giocatore potrebbe piombare anche il Napoli, che sta provando a districare la situazione Koulibaly, con il senegalese che potrebbe lasciare l’azzurro e spingere il sodalizio campano a lanciarsi sul mercato.

Inter: Bremer e Milenkovic per rinforzare la difesa

Marotta continua a giocare d’anticipo e prova a imbastire trattative importanti per guadagnare un vantaggio di tempo sulla concorrenza. E’ il caso di Gleison Bremer, che i nerazzurri hanno trattato già da diverso tempo ma non hanno ancora piazzato l’allungo decisivo. Molto dipenderà dai tempi della trattativa Skriniar, perché il brasiliano è un giocatore molto conteso e su di lui potrebbe arrivare l’interesse di qualche altra big.

Milenkovic: i tifosi bocciano l’acquisto

L’addio di Skriniar non viene visto di buon occhio dai tifosi nerazzurri che però potrebbero accettarlo in caso di sostituzione con Bremer. Convince invece molto di meno il nome di Milenkovic. “Marotta non ci sta capendo niente – scrive Lucas – sostituire Skriniar con Milenkovic è follia pura”. Anche Moderato la pensa allo stesso modo: “Per me Milenkovic non è un calciatore affidabile, commette troppi errori in una stagione”. Mentre c’è chi fa notare che i tempi così dilatati rischiano di essere un problema: “Non capisco perché l’Inter perde così tanto tempo con le trattative di Bremer e Dybala, tanto presto o tardi Skriniar verrà veduto, e Vidal e Sanchez andranno via. Non ha senso perdere tempo e rischiare di perdere i giocatori”.

