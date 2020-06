Inter, il tweet ironico di Varriale fa arrabbiare i tifosi

Una scelta sbagliata e probabilmente un clamoroso autogol. Enrico Varriale, giornalista Rai, dimostra ancora una volta di avere un rapporto non idilliaco con il mondo di Twitter. Il giornalista Rai infatti ha voluto scherzare sugli intrighi di mercato e in particolare sulla situazione legata a Dries Mertens.

Il tweet

Nel messaggio del giornalista troviamo la foto di un collega di Mediaset che tiene tra le mani una maglia dell’Inter con il numero 7 e la scritta Mertens dietro la schiena: “Non c’entra il collega in questione ma la fretta con cui si danno per concluse trattative solo in itinere. A volte l’effetto comico è sublime. Così oggi sui social molti scherzano sulla rete di Dries Mertens: Il gol dell’ex”.

L’autogol

Quello di Varriale voleva essere un commento ironico e spiritoso soprattutto per celebrare la gioia per il ritorno al calcio giocato ma alla fine si è trasformato in un clamoroso autogol. Non più di qualche settimana fa, infatti, il giornalista è caduto nella trappola delle fake news pubblicato dal suo account Twitter una notizia falsa relativa al capitano della Juve, Giorgio Chiellini. Un errore che lo aveva costretto a scusarsi e a fare immediatamente retromarcia.

Ma a peggiore la situazione c’è che la foto proposta dal giornalista Rai si rivela un fotomontaggio con Varriale che si affretta a chiarire: “La foto è simbolica. Le notizia su tante trattativa date per fatte che non si concludono sono un gioco che a volta provoca pure effetti comici”.

Molti tifosi gli fanno notare: “Praticamente equivale a diffondere fake news. Poi smentire ma affermare il concetto precedente, basato sulla fake news. Anzi, forse è pure peggio questo”, sostiene Mairzuc. E sono in tanti quelli che tornano sull’argomento: “Come quella volta Direttore che sempre per fretta, senza verificare ha fatto retweet sulla bufalazza delle dichiarazioni fantomatiche di Sergio Ramos contro Chiellini”.

La reazione dei tifosi interisti

Ma oltre all’autogol mediatico, Varriale ottiene una reazione che dai fan interisti: “E’ l’interismo a vivere di mercato – sostiene Simone – I periodi essenziali nella stagione di un interista sono quelli che vanno da giugno ad agosto e da inizio a fine gennaio. Il calcio giocato è residuale, quasi un fastidio”.

SPORTEVAI | 15-06-2020 09:05