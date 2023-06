Inter: in estate sfida a Cristiano Ronaldo

Si giocherà in Giappone l'amichevole contro i sauditi dell'Al-Nassr, dove milita l'ex calciatore di Juventus e United

03-06-2023 09:15

In estate l‘Inter sfiderà Cristiano Ronaldo. Il 27 luglio, in amichevole, i nerazzurri giocheranno contro i sauditi dell’Al-Nassr allo Yanmar Stadium Magai di Osaka. Sarà proprio il Giappone a ospitare la tournée estiva della squadra di Simone Inzaghi. Il 1° agosto, l’Inter si sposterà a Tokyo per affrontare al National Stadium il Psg di Mbappé.

“Oltre alle amichevoli – si legge sui canali ufficiali -, il club nerazzurro organizzerà alcune attività dedicate alla fanbase locale, che conta più di 1.5 milioni di fan più fedeli, e ai 200 soci Inter Club Tokyo e Osaka. Durante il tour, organizzato in collaborazione con il promoter TIG, verranno inoltre coinvolti i quasi duecento bambini di Inter Academy Japan, progetto attivo dal 2014, e alcuni partner nerazzurri”.