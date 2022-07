Inter: inizio di raduno in sordina ma venerdì arriva Lukaku

06-07-2022 17:12

A differenza di quello del Milan, che si è tenuto in pompa magna con migliaia di tifosi presenti a Milanello, il primo giorno di raduno dell’Inter si è svolto quasi in sordina e con accessi molto limitati, come annunciato dal club nei giorni scorsi, a causa dei cantieri nelle zone adiacenti al centro sportivo di Appiano Gentile e di non meglio precisate ragioni di sicurezza. Tuttavia un buon numero di tifosi si è appostato ai cancelli del Suning Training Center.

Inter: ufficiale l’arrivo di Bellanova nel primo giorno di raduno

Oggi erano presenti pochi elementi della prima squadra, su tutti Raoul Bellanova, l’ultimo arrivato, che è passato prima in sede per la firma e le foto ufficiali, che si è fermato anche per qualche selfie con i tifosi così come l’altro neo acquisto Henrikh Mkhitaryan. La mattinata è stata dedicata ai tamponi e poi, dopo pranzo, a una leggera seduta di allenamento. I primi calciatori si sono presentati alla Pinetina all’incirca alle 9, il primo è stato Gagliardini, poi sono arrivati Handanovic, Onana, Cordaz, Darmian, D’Ambrosio, Gosens, Asllani, Pinamonti, Bellanova e Mkhitaryan.

Inter: partenza con due-tre giorni di allenamento leggero

C’erano anche i giovani della Primavera, per l’occasione aggregati alla prima squadra. L’allenamento di oggi è consistito in un po’ di corsa e lavoro leggero per un risveglio graduale del tono muscolare, anche se molti hanno osservato allenamenti atletici specifici durante le vacanze. Il programma di allenamento non cambierà nei prossimi due-tre giorni, poi verranno aumentati progressivamente il carico e l’intensità.

Inter: Lautaro e Lukaku attesi per venerdì

Come dicevamo, oggi è stata una giornata speciale per Bellanova. Per l’arrivo dei pezzi forti come Lautaro Martinez e il figliol prodigo Romelu Lukaku bisognerà aspettare venerdì, mentre gli altri nazionali si aggregheranno il 10 luglio, quando partirà ufficialmente il mini-ritiro estivo dell’Inter sempre ad Appiano Gentile. Domenica dovrebbe arrivare anche Milan Skriniar, ma ovviamente la sua presenza dipenderà dalla trattativa in corso con il Paris Saint-Germain. Infine il 12 ci sarà il debutto stagionale in un’amichevole contro il Lugano.