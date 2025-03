Inter, Inzaghi nel mirino: l’atteggiamento in campo diventa un caso e le motivazioni al “giallo” non convincono

I nerazzurri conquistano un punto importante al Maradona ma con qualche pizzico di rimpianto. Inzaghi spesso fuori dall’area tecnica diventa un caso sui social: le accuse dei tifosi avversari

Per lui gli sport americani non hanno segreti: basket, football, baseball e la capacità innata di trovare la notizia dove altri non vedono granché

Un pareggio positivo per l’Inter. La notte di Napoli poteva regalare ai nerazzurri la possibilità della fuga in testa alla classifica approfittando anche del pari dell’Atalanta ma il gol di Billing nei minuti finali ha rimesso il big match in parità. E ora anche Simone Inzaghi finisce nel mirino e non solo per le sue scelte tattiche.

L’atteggiamento nel secondo tempo

Un primo tempo a ritmi altissimi da entrambe le parti quello tra Napoli e Inter. Fino al gol splendido di Dimarco le due squadre si sono affrontate a viso aperto, poi dopo essere passati in vantaggio i nerazzurri hanno arretrato il proprio baricentro consentendo alla squadra di Conte di prendere campo. Un atteggiamento (giudicato da provinciale da alcuni tifosi, ndr) che nella ripresa si è accentuato ancora di più con il Napoli che ha cominciato a schiacciare i campioni d’Italia nella proprio trequarti campo. A discolpa di Inzaghi c’è stato anche l’infortunio di Dimarco che lo ha privato di un altro esterno e che lo ha costretto a un modulo inusuale.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Le uscite dall’area tecnica

Simone Inzaghi però più che per il suo lavoro in campo ha ricevuto molte critiche soprattutto per il suo atteggiamento in campo nel corso dei 90 minuti. Il tecnico dell’Inter è stato spesso inquadrato fuori dall’area tecnica e in particolare ha fatto scalpore la sua posizione in occasione di un fallo laterale per il Napoli. L’allenatore nerazzurro è uscito di molti metri dall’area tecnica arrivando all’altezza dell’area di rigore per dare indicazioni alla sua squadra. Un comportamento che non è consentito e a cui il tecnico non sarebbe nuovo.

Sui social sono tantissime le critiche riservate all’allenatore tra chi disegna la sua “heat map” in campo come se stesse giocando da laterale sinistro dei nerazzurri, a chi invece prende la questione molto più sul serio: “Nessun arbitro espelle Inzaghi, praticamente gli è consentito fare tutto, comanda lui, esce dall’area tecnica e organizza raduni mentre i giocatori sono a terra”, scrive Michele. E ancora: “Ormai in panchina sta diventando peggio di Mourinho”.

Napoli-Inter: le polemiche per il mani di Dumfries

La spiegazione dell’ammonizione

Ai microfoni di Radio Rai 1, è stato lo stesso Simone Inzaghi a parlare del motivo per cui è arrivata l’ammonizione da parte di Doveri: “In quel momento c’era Meret a terra e il gioco era fermo. Volevo parlare con i ragazzi pensando che si potesse fare. Invece per far fare tre metri in meno ai ragazzi ho preso il giallo”.