Inter-Juve, Adani è spietato: l'ex difensore fa arrabbiare tutti

Tutti bocciati. L’Inter, la Juventus, i due allenatori, alcuni protagonisti in campo. Sono spietati i giudizi di Lele Adani sul Derby d’Italia. “Il più brutto spettacolo possibile del calcio italiano”, a detta dell’ex difensore, che ha discusso della partita con gli amici di sempre Christian Vieri, Antonio Cassano e Nicola Ventola alla Bobo TV. Facendo arrabbiare tutti, questa volta: non soltanto i sostenitori bianconeri.

Inter-Juventus, i giudizi velenosi di Adani

Ecco alcune delle considerazioni di Adani sulla partita: “I tifosi di tutto il mondo hanno visto il più brutto spettacolo possibile del calcio italiano, non ci sarebbe stato uno spot peggiore a livello mondiale per la nostra serie A”. E ancora: “Ho visto i calciatori ridere e scherzare alla fine dell’incontro, ma come si fa? Questa non può essere l’offerta dell’Italia al mondo”. Il pari risultato giusto, visto che nessuno avrebbe meritato la vittoria: “Nessuno ha meritato, nessuno ha espresso calcio”.

Adani stronca Dumfries: mai come loro due

Particolarmente crudo il giudizio di Adani su Dumfries: “Non allaccerà mai neanche la scarpa mancina di Hakimi né potrà mai fare la pedicure a Cancelo. Per quanto possa migliorare, Dumfries non arriverà mai ai livelli dei suoi due predecessori sulla fascia destra dell’Inter“. Ma ce n’è anche per Inzaghi: “Dumfries non doveva essere lì in area, ma molto più avanti a correre sulla fascia. L’episodio del rigore mostra perfettamente il copione della partita: le due squadre hanno rinunciato a giocare. Il rigore della Juventus è nato dal non gioco dell’Inter, non solo dal calcio di Dumfries“.

Tifosi Inter e Juve uniti contro Adani

Se le frizioni con Allegri erano note da tempo, le prese di posizione contro Inzaghi e Dumfries hanno provocato subito reazioni infervorate da parte degli interisti. “Direi che un altro che comincia a rompere è Adani“, scrive un tifoso nerazzurro. Molti la pensano come lui: “Ma dai, se voleva solo difendersi Inzaghi avrebbe inserito D’Ambrosio per Dumfries“. O ancora: “Adani può giocare solo alla Playstation“. Anche gli juventini si accodano: “Ha detto anche che la Juve tira 15 volte in un mese. A me basta che vinca 1-0 tutte le partite”. E ancora: “Dopo ogni partita il sermone di questo arcivescovo del calcio spettacolo. Ma basta”. Mentre per i tifosi neutrali Adani ha ragione: “Ma che volete negare che Inter-Juventus sia stato uno spettacolo penoso?”. Oppure: “Io mi sono addormentato, non ho visto neppure com’è finita”.

