Mano pesante del Giudice sportivo dopo le risse che hanno contraddistinto il finale di gara di Lazio-Roma e Inter-Juventus, tanti i giocatori squalificati. Arriva anche la decisione sui cori antisemiti denunciati all'Olimpico

21-03-2023 13:31

C’era grande attesa per le decisioni del giudice sportivo specialmente dopo le risse che si sono registrate nei due derby della scorsa giornata di campionato in serie A, all’Olimpico per la stracittaddina della Capitale Lazio-Roma, e a San Siro per il derby d’Italia Inter-Juventus. Ed il giudice è stato di mano pesante, come prevedibile.

Tanti gli squalificati tra le due squadre, tanto che Roma e Juve alla ripresa avranno gli uomini contati ma tante anche le multe. C’è stata anche una decisione, non definitiva però, sul caso della settimana: i cori antisemiti provenienti dalla Curva Nord della Lazio.

Giudice sportivo: stangata dopo la rissa di Inter-Juve

I due derby, della Capitale e d’Italia sono finiti in rissa. Tensione alle stelle durante tutte le due partite, decisioni arbitrali discusse e poi al triplice fischio mani addosso e principi di rissa da Far West. Per il parapiglia di Inter-Juventus, a fine gara, i due espulsi “postumi” sono stati entrambi squalificati: due giornate per Danilo D’Ambrosio (più un’ammenda di 5000 euro) “per condotta gravemente antisportiva: per essersi, al termine della gara, avvicinato a un calciatore avversario, reagendo alle provocazioni del medesimo, stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo, reiterando l’atteggiamento aggressivo dopo il tentativo da parte dell’arbitro di separarli, trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina”.

Una giornata, invece, per l’altro protagonista del faccia a faccia, Leandro Paredes (10000 euro di multa per lui): “per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cercando, dopo il tentativo da parte dell’Arbitro di separarli, di avvicinarlo nuovamente, venendo trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina”. Multati solamente per proteste anche Brozovic, Barella e Danilo. Dalle loro tasche dovranno uscire 1500 euro.

Lazio-Roma: mano pesante del giudice Sportivo

Alla stessa maniera non sono rimasti impuniti i bollori di Lazio-Roma. Ibanez espulso per doppia giallo già nel primo tempo si è beccato una giornata. Un turno di stop anche per Bryan Cristante e Adam Marusic, che sono venuti alle mani o quasi al triplice fischio finale: per il centrocampista giallorosso, anche 10000 euro di multa “per avere, al termine della gara, in reazione alla provocazione di un calciatore avversario, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del medesimo, non riuscendo nell’intento di affrontarlo in quanto fermato da un Assistente“. Idem il laziale, sanzionato con 15000 euro “per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento gravemente provocatorio e volgare nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, causando la reazione dei medesimi e dell’intera panchina“.

Non si registrano decisioni in merito allo scontro verbale che avrebbero avuto allo stadio il presidente della Lazio, Lotito, e l’allenatore della Roma, Josè Mourinho pure lui in tribuna perchè squalificato.

Tutti gli squalificati in serie A: Juve e Roma in emergenza

Sono 17 in tutto gli squalificati del giudice sportivo in merito alla 27^ giornata del campionato di seie A: 2 giornate per D’Ambrosio (Inter); 1 giornata per Paredes e Rabiot (Juventus), Cristante, Ibanez e Mancini (Roma), Marusic (Lazio), Maleh e Umtiti (Lecce), Izzo e Rovella (Monza), Nuytinck (Sampdoria), Nzola (Spezia), Becao, Perez e Walace (Udinese) e Coppola (Verona).

Guardando al futuro prossimo, alla ripresa del campionato appare evidente come Allegri e Mourinho avranno difficoltà a mettere in campo le rispettive formazioni. La Juve sarà a centrocampo senza Rabiot e Paredes, oltre che Pogba sempre alle prese con l’infermeria. Idem la Roma in difesa con le assenze di Ibanez e Mancini che si aggiungono a quella di Kumbulla ancora out un turno dopo le due giornate rimediate per il calcetto a Berardi contro il Sassuolo.

Lazio-Roma: cori antisemiti Curva Nord, decisione rinviata

Ha deciso di prendere tempo, invece, il giudice sportivo, per quanto riguardo la denuncia dei cori antisemiti provenienti dalla Curva Nord della Lazio durante il derby di Roma. Entrando nel merito del “rinvio” il giudice ha dichiarato che: