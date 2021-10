Inter-Juventus, formazioni ufficiali: forfait di Vidal, Kulusevski titolare

24-10-2021 20:23

FORMAZIONI UFFICIALI INTER-JUVENTUS

INTER (3-5-2): Handanovic; Skriniar, de Vrij, Bastoni; Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Perisic; Dzeko, Lautaro.

JUVENTUS (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, Chiellini; Cuadrado, Bernardeschi, Locatelli, McKennie, Alex Sandro; Kulusevski, Morata.

Un “Derby d’Italia” tutto da vivere quello valido per la nona giornata di Serie A: l’Inter per accorciare sulla vetta, la Juventus, invece, per scalare la classifica e agganciare i nerazzurri.

Simone Inzaghi deve rinunciare a Arturo Vidal, vittima di una forte sindrome influenzale in giornata: spazio ad Handanovic in porta, Skriniar, De Vrij e Bastoni in difesa. Mediana affidata a Darmian, Barella, Brozovic, Calhanoglu e Perisic dietro a Dzeko e Lautaro.

La Juventus risponde con un 3-5-2 con Szczesny tra i pali, Danilo, Bonucci, Chiellini in difesa, Cuadrado, Bernardeschi, Locatelli, McKennie, Alex Sandro a centrocampo e con Kulusevski e Morata in avanti.

