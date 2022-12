Inter, l'agente di Onana rassicura: "Ama l'Italia"

13-12-2022 15:15

Non è stato un periodo semplice per Onana dopo tutta la vicenda del mondale che l’ha visto tornare in patria.

Ora, però, il portiere dell’Inter, che ha preso il posto a livello di titolari, di Handanovic si prepara al ritorno in campo con la maglia nerazzurra. Ne ha anche parlato a Tuttosport il suo agente Albert Botines.

” È molto motivato per affrontare la ripresa del campionato, gennaio sarà un mese molto duro e la Supercoppa col Milan potrebbe essere il suo primo titolo da interistaAdesso torna più forte, è molto felice e contento di Milano, gli piace molto vivere in Italia”.