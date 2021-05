Inter, la paura dei tifosi: Ecco cosa succede con Inzaghi

Avevano sperato in una riconciliazione con Conte, come accadde lo scorso anno quando pure l’addio sembrava sicuro, si erano illusi di poter soffiare Allegri alla Juventus e si sono ritrovati con Simone Inzaghi in panchina. Continua ad essere un anno da montagne russe questo per i tifosi dell’Inter che proprio non riescono a gioire per lo scudetto appena conquistato. La scelta dell’ex allenatore della Lazio infatti non convince tutti, anzi, a giudicare da quanto si legge sui social serpeggia il pessimismo.

Tifosi nerazzurri scettici su Simone Inzaghi

Fioccano le reazioni su twitter: “Sul piano tecnico ho poco o nulla da dire perché gioca lo stesso modulo di Conte forse interpretandolo anche meglio. Le mie perplessità sono 2: 1 Antipatico, ma lo sosterrò come ho sostenuto tutti, Gasperini e Mazzarri compresi. 2 Non vorrei che la società…” o anche: “Il risparmio è quasi il doppio, devo conteggiare il lordo e non il netto, a me Inzaghi non piace però”.

I timori sono tanti: “A me non fa paura Inzaghi, perchè per giudicare bisogna attendere i risultati. A me fa paura cosa potrebbe voler dire scegliere Inzaghi” o anche: “La domanda principe è: Sarà Inzaghi un Benitez post Mou? Se così fosse sara un dramma”.

Il web è un fiume in piena: “Sarò onesto Inzaghi lo reputo un valido allenatore tatticamente preparato non è ultimo arrivato sicuramente ..quello che mi preoccupa è la componente gestionale che potrà avere a Milano, questo è un ambiente tritacarne i lamentosi Perenni hanno Vita breve” e infine: “A me Inzaghi NON PIACE, non ho problemi a dirlo, e ad oggi non sono ottimista per l’Inter. Di colpo vedo il gap che si allarga di nuovo e non sappiamo ancora nulla del mercato”.

SPORTEVAI | 28-05-2021 09:40