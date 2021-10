Inter: la promessa di Beppe Marotta riguardante un big nerazzurro

Una delle ultime voci di mercato riguardanti l’Inter è quella che vuole il Paris St. Germain molto interessato a Nicolò Barella. I parigini hanno portato a termine un mercato estivo semplicemente fantascientifico e stanno già lavorando per mettere a segno altri colpi. E indubbiamente il 24enne centrocampista campione d’Italia con i nerazzurri e d’Europa con l’Italia di Roberto Mancini è uno degli obiettivi del guru di mercato del PSG Leonardo, che in passato è stato anche allenatore interista, oltre che punto di forza da giocatore e tecnico del Milan.

Ma l’Inter ha grande stima per Barella, che non a caso è considerato uno dei punti fermi sui quali costruire una squadra che possa essere competitiva oltre che in Italia anche in Europa, e per giunta ha un contratto che scade nel 2024. Basterebbe questa frase dell’amministratore delegato nerazzurro Beppe Marotta per far capire quanto la società tiene al calciatore sardo: “Barella è uno dei casi della differenza tra talento e campione: da talento, è diventato campione”.

In casa interista si punta a cominciare presto la trattativa per l’aumento di stipendio del calciatore, che punta a raddoppiare i 2,5 milioni di euro netti che guadagna attualmente. Un primo incontro tra le parti a tal proposito c’è già stato nelle scorse settimane in occasione della trasferta di Champions League di oltre due settimane fa a Donetsk contro lo Shakhtar. E a margine di questa partita, come riporta calciomercato.com, ci sarebbe stata la promessa di Marotta e della dirigenza di accontentare Barella alzandogli l’ingaggio, per premiarlo in modo adeguato per il rendimento che sta esprimendo e per l’importanza che ha nei meccanismi in campo dell’Inter.

OMNISPORT | 14-10-2021 23:50