Serie B recupero 34esima giornata il 13 maggio in orario serale, la Lega piange Papa Francesco

Lega di B ha individuare la data in cui recuperare la giornata rinviata in seguito al decesso di Papa Bergoglio: si gioca tra la fine del campionato e l'inizio di playoff e playout

Quando si recupera il 34esimo turno di serie B in programma lunedì 21 aprile e rinviato a data da destinarsi in seguito all’improvvisa morte di Papa Francesco? La risposta è arrivata: il 13 maggio in orario serale. Quasi certo lo slittamento di data di qualche giorno per playoff e playout. C’erano poche possibilità di manovra. Il calendario è fitto, ogni ricomposizione diventa un rebus e a rendere più complessa una rimodulazione dell’intera giornata ci sono anche i playoff e i playout, la cui partenza a cadetteria ultimata è immediata.

Un fatto è certo: qualunque problematica è diventata secondaria rispetto all’attualità e, in tal senso, la voce della Lega B è stata univoca. Il cordoglio per l’addio a Bergoglio è stato repentino sebbene il comunicato che ufficializzasse il rinvio sia stato emesso decine di minuti dopo quello della Serie A. Che ci fosse o meno consenso unanime sullo slittamento è diventato dettaglio ininfluente quando la Figc, intervenendo di autorevolezza, ha sospeso ogni attività calcistica del lunedì dell’Angelo.

“Tutta la famiglia della B piange la morte di Papa Francesco”. Le parole del presidente Paolo Bedin sono diventate il pensiero corale dei 20 club.

Quando si recupera la 34esima giornata di serie B

La comunicazione ufficiale è arrivata in serata con una nota sul sito della Lega, impegnata nelle ultime ore a sbrogliare la matassa.

La nota della Lega:

Le società, tutte presenti, a larghissima maggioranza hanno deciso di recuperare la 34a giornata martedì 13 maggio, alla luce delle complicazioni logistiche per i club e per i tifosi dovute al periodo di feste e di ponti di questi giorni. Avallando così la pro-posta del Consiglio Direttivo, che si era riunito anch’esso d’urgenza oggi alle ore 15, valutando tutte le opzioni possibili.

Le date papabili erano cominciate a circolare qualche ora dopo il comunicato del rinvio e nemmeno serviva uno sforzo di fantasia. Il sentiero era stretto, gli infrasettimanali quantomeno complicati ed è parso subito palese che si provasse a ragionare collettivamente su quel fazzoletto di tempo compreso tra la fine della stagione regolare e l’inizio di playoff e playout. Le opzioni sul piatto erano le seguenti:

slittamento del campionato di una giornata, con il recupero, il prossimo week end, del turno di Pasquetta e la coda lunga di una settimana ma è una soluzione che complica logistica e fasi organizzative già delineate;

slittamento dei playoff e dei playout, il cui turno preliminare è in calendario dal 15-16 maggio;

l’inserimento di un turno infrasettimanale a stagione regolare in corso;

un rinvio dell’intera giornata di uno, massimo due giorni (ed è parsa la soluzione meno percorribile, da subito, perché la B venerdì torna in campo).

Serie B, le partite della 34esima giornata

Pisa-Cremonese quale big match tra due formazioni di vertice che avrebbero provato a blindare i rispettivi obiettivi: serie A diretta per i toscani, il miglior posizionamento in graduatoria in vista del playoff per i lombardi. Ma non solo: gli spunti offerti dalla 34esima giornata di serie B, rimandata a data da destinarsi, erano molteplici: sfide salvezza cruciali per Salernitana e Frosinone, testa coda da tripla tra Juve Stabia e Sampdoria, il derby emiliano romagnolo tra Modena-Cesena. Ecco le gare della giornata di B non disputata dopo la notizia della morte di Papa Francescoe in calendario il prossimo 13 maggio:

Brescia-Reggiana

Cittadella-Salernitana

Juve Stabia-Sampdoria

Mantova-Catanzaro

Modena-Cesena

Palermo-Carrarese

Pisa-Cremonese

Sassuolo-Frosinone

Spezia-Cosenza

Sudtirol-Bari

Perché c’era l’opzione di giocare il 28 aprile

Tra le ipotesi più percorribili, un turno appena dopo il 25 aprile, con data papabile del 28: si giocherebbe ogni tre giorni – 25 aprile, 28 aprile, 1 maggio, 4 maggio e 9 maggio – per archiviare le cinque giornate entro il termine previsto.

Perché c’era l’opzione di giocare il 12 o 13 maggio

L’opzione del 12 o 13 maggio c’è, in primo luogo, perché pare quella di maggiore buon senso. Eviterebbe il tour de force e l’inevitabile coda di polemiche del post partita: si giocherebbe, quindi, tre giorni dopo l’ultimo turno di campionato con la possibilità di conservare le date originarie oppure di slittare i playoff e i playout di qualche giorno.

Serie B le date dei playoff 2025

Si comincia con il turno preliminare, gara unica da dentro o fuori. A seguire le semifinali, che diventano una doppia sfida di andata e ritorno esattamente come la finale. Il programma completo dei playoff di serie B:

Turno preliminare (partita unica)

giovedì 15 maggio (6a vs 7a)

venerdì 16 maggio (5a vs 8a)

Semifinali (andata e ritorno)

lunedì 19 maggio (6a o 7a vs 3a)

martedì 20 maggio (5a o 8a vs 4a)

venerdì 23 maggio(3a vs 6a o 7a)

sabato 24 maggio (4a vs 5a o 8a)

Finale (andata e ritorno)

giovedì 29 maggio

domenica 1 giugno 2025

Serie B le date del playout 2025

Gara di andata e ritorno tra quartultima e quintultima. Il calendario del playout: