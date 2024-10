Inter, la reazione del club alle dure parole di Spalletti su Inzaghi

Le bordate del ct in merito all'inchiesta che ha azzerato i vertici delle curve di Inter e Milan non sono passate inosservate: cosa è successo

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

L’intervento in tackle di Spalletti su Inzaghi in merito all’inchiesta sulle curve che ha portato all’arresto di diversi capi ultrà di Inter e Milan ha spiazzato il club nerazzurro. Del resto, le parole del ct della Nazionale non sono certo state leggere: “Io rispondo a tutti, anche a chi non conosco, ma poi so riattaccare”.

Inchiesta curve, la bordata di Spalletti a Inzaghi

Riavvolgiamo il nastro al pre-partita di Italia-Belgio. Intervistato da Rai Sport a poche ore dal match di Nations League dell’Olimpico poi terminato 2-2, Luciano Spalletti non si è tirato indietro quando gli è stato chiesto un parere sullo scandalo che ha travolto le curve di Inter e Milan e i presunti affari loschi dei leader dei capi delle curve su parcheggi, chioschi e biglietti.

In riferimento all’intercettazione della telefonata tra Marco Ferdico, che figura tra gli arrestati, e Simone Inzaghi, cui il leader della Nord si era rivolto con l’intento di ottenere più tagliandi in vista della finale di Champions League del 2023, il ct ha detto: “Non ho mai vissuto situazioni come quelle di Inzaghi, né a Milano né in altri momenti della mia carriera. Io rispondo a tutti, anche ai numeri che non conosco, ma poi so riattaccare”.

La reazione dell’Inter alle dure parole di Spalletti

Nessuna replica ufficiale, al momento. Ma le dichiarazioni di Spalletti, peraltro ex allenatore dell’Inter dal 2017 al 2019, non hanno fatto piacere al club di viale della Liberazione. La Gazzetta dello Sport riferisce che l’ambiente nerazzurro ha accolto con stupore le esternazioni del ct.

E lo stesso Inzaghi, dopo essersi presentato mercoledì a una audizione della Dda come persona informata dei fatti e aver spiegato la sua versione, non ha ovviamente apprezzato. La Rosea sottolinea come tra i due allenatori non siano avvenute nel corso della giornata di ieri telefonate chiarificatrici.

La questione Spalletti-Inzaghi infiamma il web: ecco perché

Per replicare a Spalletti diversi tifosi dell’Inter hanno rispolverato sui social gli scatti di un incontro avvenuto nella sala stampa del centro tecnico di Castelvolturno a giugno 2023 tra l’allora tecnico del Napoli e un gruppo di ultras partenopei. La polemica è servita. “Ma non avete vergogna a paragonare i rapporti telefonici di Inzaghi con una foto scattata in una sala conferenza? Fossi in Spalletti farei partire querele a raffica” scrive Morris su X.

“Tutti gli allenatori del mondo hanno incontrato i tifosi fuori allo stadio o al centro sportivo in pubblico, ma in pochi si sono intrattenuti a telefono con loro per capire di quanti biglietti avessero bisogno” aggiunge Gaetano. “Nessuno dei due mi è simpatico. Ma Spalletti parla con gli ultras in pubblico, mentre Inzaghi no. Non è difficile” sentenzia Giopez. “Incontro pubblico vs telefonata su cellulare privato…’piccole’ differenze” chiosa Fil.