16-12-2022 14:30

Centrocampista veloce, amante del dribbling e attento a entrambe le fasi. Tra le rivelazioni del grande Marocco del commissario tecnico Walid Regragui al Mondiale in Qatar, c’è sicuramente Azzedine Ounahi, in forza ai francesi di Ligue 1 dell’Angers.

Classe 2000, Ounahi ha stupito anche l’ex commissario tecnico della Spagna Luis Enrique che, al termine della gara, avrebbe chiesto: “Ma chi è quel numero 8?“. Ebbene, il giocatore è entrato nei piani di calciomercato dell’Inter, che vorrebbe portarlo a Milano già a gennaio. Tuttavia, al primo interesse, si è subito registrata l’interferenza di un club di Premier League: il Leicester City, che ha visto in Ounahi il sostituto ideale di capitan Youri Tielemans, in scadenza di contratto.

Inter, idea Ounahi per la metà campo: ma sulla sorpresa del Marocco c’è già il Leicester

Col direttore sportivo Piero Ausilio in Qatar per mandare in porto la trattativa, la famiglia Zhang prova a puntare sull’oggettivo maggior fascino della compagine nerazzurra, ma l’affare resta complicato. Il perché è presto detto: le Foxes mettono sul piatto dell’Angers la bellezza di 45 milioni di euro, budget troppo oneroso per l’Inter.

Inter: se salta Ounahi, idea Kessié

Il piano nerazzurro era infatti quello di assicurarsi un centrocampista di alto livello ma dai prezzi contenuti, in attesa della definitiva consacrazione. Un’operazione da Milan, per intenderci. Per poi, in estate, puntare sul classico “grande colpo”. Ma l’inserimento di un club di Premier League, più facoltoso “di default” è qualcosa di difficilmente controllabile. Nel caso in cui Ounahi non dovesse arrivare, l’Inter virerebbe – come riferito da Sportmediaset – clamorosamente sull’ex Milan Franck Kessié, in uscita (in prestito) dal Barcellona.