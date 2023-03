Il tecnico discusso per l’ampio divario dal Napoli in campionato può vantare risultati positivi nelle coppe: i nerazzurri mancavano da 12 anni nei quarti di Champions League

15-03-2023 11:53

Superato il turno degli ottavi di finale di Champions League grazie al sofferto pareggio in casa del Porto Simone Inzaghi ha rivendicato alcuni dei risultati raggiunti con l’Inter, la cui bacheca ha arricchito con 3 trofei nelle ultime due stagioni. Il tecnico ha però rinunciato a citare altri numeri positivi riguardanti la sua esperienza in nerazzurro, dati relativi soprattutto alla crescita europea dell’Inter.

Inter, i numeri in Champions di Inzaghi

Con l’eliminazione del Porto, l’Inter ha raggiunto i quarti di finale di Champions League dopo ben 12 anni: nel 2010/11, stagione in cui si alternarono in panchina Rafa Benitez e Leonardo, la squadra campione reduce dal Triplete si arrese allo Shalke 04 con una doppia sconfitta (5-2 a San Siro, 2-1 in Germania). Un traguardo importante per Simone Inzaghi che con i nerazzurri ora vanta complessivamente 8 vittorie, 3 pareggi e 5 sconfitte nella massima competizione europea.

Numeri che confermano la crescita sul piano dei risultati internazionali dell’Inter rispetto alla precedente gestione di Antonio Conte. Nella scorsa stagione, la sua prima sulla panchina dell’Inter, Inzaghi superò la fase a gironi conquistando con 10 punti il secondo posto nel raggruppamento con Real Madrid, Sheriff Tiraspol e Shakthar, per poi venire eliminato dal Liverpool agli ottavi (2-0 dei Reds a Milano, 1-0 dei nerazzurri ad Anfield).

Inter, il confronto Inzaghi-Conte in Champions

I numeri di Inzaghi in Europa sono nettamente migliori di quelli di Antonio Conte, suo predecessore, eliminato per due anni di fila alla fase a gironi di Champions League. Nella stagione 2019/20 l’Inter con soli 7 punti si classificò al terzo posto dietro a Barcellona e Borussia Dortmund e davanti allo Slavia Praga: un risultato deludente, ma che permise ai nerazzurri di accedere all’Europa League, conclusa poi con la sconfitta in finale contro il Siviglia (3-2). L’anno seguente l’Inter di Conte riuscì a centrare lo scudetto, ma fece ancora peggio in Europa, classificandosi ultima con 6 punti nel girone di Champions dietro a Real Madrid, Borussia Moenchengladbach e Shakhtar.

Inter, Inzaghi re di Coppa Italia e Supercoppa

Ai numeri relativi alla Champions League vanno poi aggiunti i trofei e i piazzamenti conquistati dall’Inter di Inzaghi nelle coppe tricolori. Nella stagione scorsa il tecnico di Piacenza ha centrato l’accoppiata Supercoppa Italiana–Coppa Italia, due trofei sollevati battendo la Juventus in finale. Un’impresa che Inzaghi potrebbe ripetere nel 2023: dopo aver conquistato la Supercoppa con la roboante vittoria per 3-0 sul Milan, l’Inter è ora in semifinale di Coppa Italia (affronterà la Juventus).

Infine, seppur con numerosi rammarichi, l’Inter di Inzaghi ha chiuso lo scorso campionato al 2° posto con 84 punti (2 in meno del Milan campione) e oggi è seconda in classifica alle spalle del superlativo Napoli di Spalletti.