15-03-2023 09:25

L’Inter conquista la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. La squadra nerazzurra ferma sullo 0-0 il Porto e riesce a difendere, anche con un po’ di sofferenza, la vittoria di misura di San Siro strappando un risultato molto importante per l’intera stagione e anche in prospettiva futura. Ma come spesso capita non mancano le critiche.

Inter, che bordata di Capello a Simone Inzaghi

A fine partita oltre ai complimenti per il passaggio del turno in Champions League, arriva anche qualche critica nei confronti di Simone Inzaghi. E tra queste c’è anche quella dell’ex allenatore Fabio Capello in diretta ai microfoni di Sky Sport: “Ad Inzaghi faccio un appunto: sia esalta troppo nella comunicazione. Ogni volta fa l’elenco di quello che ha vinto, non mi piace: la modestia è una dote importate. Sotto questo aspetto la comunicazione va migliorata”.

Inter, le parole di Inzaghi nel dopopartita

Dopo la sconfitta a La Spezia, sul tecnico dell’Inter Simone Inzaghi sono arrivate molte critiche. Il cammino dei nerazzurri in campionato è stato segnato da tanti alti e bassi soprattutto in trasferta e l’allenatore non è stato certo risparmiato. Dopo la gara del Dragao però non cerca rivincite: “Io non festeggio troppo, sono tranquillo. Quando sarà il momento parlerò: sono nel calcio da anni, so quale critiche devo ascoltare e quali no, da chi sono mosse e da dove arrivano”.

Inter, la bordata di Capello scatena i social

Le parole di Fabio Capello nel dopo partita colgono subito il segno tanto che diventano fonte di discussione sui social: “Non sono mai d’accordo con lui – dice Vit – ma questa volta ha detto la verità”. Ma ci sono anche tanti tifosi che si scagliano contro l’ex allenatore e difendono Inzaghi: “Non mi pare che ci sia un allenatore in Italia che a parte Spalletti quest’anno ha fatto meglio di Inzaghi”, sostiene Melvin. E Bean commenta: “Incredibile. Ogni giorno Inzaghi vede dichiarazioni ai limiti dell’assurdo su ogni giornale e poi quando vince non può vantarsi?”.