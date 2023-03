Le parole del tecnico nerazzurro dopo lo 0-0 a porto che ha certificato l'approdo ai quarti di finale di Champions League. C'è anche una velata frecciata all'Inter dello scudetto (e a Conte?)

14-03-2023 23:57

Dopo dodici anni dall’ultima volta, l’Inter si qualifica ai quarti di finale di Champions League pareggiando per 0-0 contro il Porto al Do Dragao, con il risultato complessivo di 1-0 maturato a San Siro.

Inter, Inzaghi: “Qualcosa di storico”

Nella conferenza post partita, il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi commenta così la qualificazione ai quarti: “Abbiamo fatto qualcosa di storico che mancava da tantissimo tempo. Con mille difficoltà, perché abbiamo avuto problemi alla vigilia, contro un avversario forte abituato a determinate gare. Ci gustiamo questa serata, è un passo importante di cui avevamo bisogno, noi e i nostri tifosi. Siamo soddisfatti di questi quarti di finale, li giocheremo con grande entusiasmo”.

Inter, Inzaghi: “Non ho rivincite da prendermi”

Per quanto riguarda il momento nerazzurro, Inzaghi spiega che “Non ho rivincite da prendermi, ho detto che non era il momento di parlare e non è neanche questo. Io sono contento di quanto fatto dalla mia Inter, penso che in questi dodici anni l’Inter abbia vinto uno scudetto che ha provocato qualche problemino a livello economico, negli ultimi 18 mesi ha vinto tre trofei. È facile parlare di Simone Inzaghi, l’educazione e l’intelligenza vengono confuse nella vita. Io parlerò quando sarà il caso, lo devo a me stesso e ai miei famigliari”.

Inter, Inzaghi: “Ci godiamo il passaggio ai quarti”

“Oggi abbiamo avuto un paio di situazioni che potevamo sfruttare meglio, però in questo momento non riesco a pensare male. In campionato siamo stati l’anno scorso il miglior attacco, siamo una squadra che ha il gol nelle corde. Fortunatamente ci è bastato il gol di Romelu Lukaku all’andata, ce lo godiamo”, conclude il tecnico interista