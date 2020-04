Inter, la soluzione per Sensi non convince i tifosi

Stefano Sensi ha avuto un impatto sorprendente sul mondo Inter, prima di vedere la sua stagione frustrata dagli infortuni. E oggi il centrocampista rappresenta uno dei veri e propri dilemmi di mercato per la società nerazzurra e il particolare per l’a.d. Beppe Marotta.

Sensi ha infatti dimostrato di valere un posto nell’Inter dal punto di vista tecnico e lo dimostra il fatto che il suo infortunio è coinciso con un netto calo della qualità del gioco dei nerazzurri. Al contempo, l’Inter dovrebbe investire una cifra notevole per il riscatto del suo cartellino dal Sassuolo, secondo il Corriere dello Sport pari a 27 milioni di euro.

Dilemma Sensi

I dubbi su sensi riguardano esclusivamente la sua tenuta fisica: il giocatore tornerà completamente sano o rischia ricadute? In attesa di rispondere alla domanda, l’Inter sarebbe intenzionata a proporre al Sassuolo un rinnovo del prestito, rinviando a giugno 2021 il riscatto definitivo.

Prendere tempo, insomma, per poter valutare a pieno Sensi in una squadra che, ora, ha in organico un altro centrocampista di qualità come Christian Eriksen.

Non solo. L’Inter sarebbe anche intenzionata ad avviare una trattativa parallela per Manuel Locatelli, anche se Marotta continua a ritenere il rinforzo ideale per il centrocampo nerazzurro Gaetano Castrovilli, per il quale però la Fiorentina chiede una cifra superiore ai 40 milioni di euro.

I dubbi degli interisti

La strategia di Marotta, però, non convince del tutto i tifosi interisti. “Sensi va confermato, è l’unico che salta l’uomo”, scrive Gianmarco su una delle pagine Facebook dedicate ai nerazzurri. “Il prestito per un altro anno sarebbe la soluzione più sensata”, aggiunge Paolo, concordando dunque con la strategia del club.

Luca, invece, boccia su tutta la linea il piano di Marotta. “Sensi è sempre rotto! Locatelli è un mediocre scartato anche dal Milan! Con lui non andiamo da nessuna parte. Bisogna prendere Castrovilli che invece sembra un buon prospetto. E comunque il vero gentlemen agreement non è tra Inter e Sassuolo ma tra Marotta e Carnevali…”.

Anche Giorgio liquida Sensi: “Che vada a casa”. Ma Francesco invita l’Inter a non ripetere gli errori del passato: “Non fate lo stesso errore che faceste con Pirlo…”.

