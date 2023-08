Inter, la sparata di Cassano fa infuriare i tifosi sul web

Scoppiano le polemiche in seguito alle dichiarazioni di Cassano sul mercato dell'Inter in relazione al possibile acquisto di Pavard del Bayern Monaco

22-08-2023 11:15

Dopo la conclusione della pausa estiva, il campionato è ripreso e già alla prima giornata spuntano le polemiche, targate Antonio Cassano. Durante un dibattito alla BoboTv, l’ex giocatore barese si è soffermato sul mercato dell’Inter in relazione all’ultima trattativa per Pavard, dando vita a una serie di reazioni social, tutte contro di lui, da parte dei tifosi nerazzurri dopo le sue parole taglienti contro il calciatore del Bayern Monaco.

Le dichiarazioni di Cassano su Pavard

Cassano ha puntato il dito sul presunto affare da 30 milioni di euro per Benjamin Pavard interrogandosi sul motivo di una mossa del genere, suggerendo che se Pavard fosse stato realmente eccezionale, sarebbe rimasto come figura chiave al Bayern Monaco.

“30 milioni per Pavard? Se Pavard era buono, rimaneva al Bayern Monaco. Ti ho già risposto. L’Inter ha in pugno Alexis Sanchez. Balogun non è stato mollato, ma l’uscita di Correa sembra imminente. Quanto ad Asllani, è indubbiamente forte, anche se l’allenatore non lo vede.”

Il web si scatena contro Cassano

Non hanno perso tempo i tifosi nerazzurri a rispondere alle dichiarazioni di Cassano. Tra i commenti c’è chi ha etichettato le sue affermazioni come valutazioni superficiali: “Pressapochismo ad alti livelli”. Riflettendo sul passato, c’è invece chi ripensa alla carriera di Cassano: “Immagina se qualcuno gli avesse detto all’epoca: ‘Il Real ti lascia andare perché sei scadente.'”

Contestando questa affermazione, un altro commento ha sostenuto: “Piedi rari sì, ma con l’intelletto di un babbuino – ecco spiegata la sua carriera mediocre, un destino condiviso da molti nella storia del calcio.” Infine, c’è anche chi con una battuta ironica ha aggiunto: “Lewandowski è andato al Barcellona perché è terribile, tutto normale, Antò.”

I tifosi nerazzurri: “Cassano sei solo un ignorante”

In una serie di repliche, si è fatta eco all’idea che Cassano stesso abbia indossato la maglia dell’Inter. “Se fosse stato eccezionale, il Real lo avrebbe tenuto,” ha fatto notare un tifoso, mentre un altro ha attaccato Cassano sul piano personale: “Cassano è così ignorante da non capire che è Pavard che vuole lasciare il Bayern Monaco, non il contrario.”

Un tuffo al passato: spiccano anche tra i ricordi le figure di Samuel, Cambiasso, Sneijder e Figo: “Se fossero stati davvero eccezionali, sarebbero rimasti al Real Madrid,” ha ironizzato un altro tifoso. Un commento finale ha deriso le idee di Cassano alla BoboTv: “Cassano vede solo i fantasisti. Se dovesse formare una squadra, giocherebbe con 10 Messi e il portiere.”