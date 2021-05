Inter, la strategia di Suning spaventa i tifosi

L’Inter cerca nuove soluzioni per riuscire a far fronte al delicato momento che sta vivendo. Proprio nel momento in cui il popolo nerazzurro è tornato a festeggiare per la vittoria dello scudetto, arriva a incombere una difficile situazione economica. La proprietà del club deve cercare una situazione in breve tempo per fronteggiare queste difficoltà e una contrazione dei costi è assolutamente necessaria per riuscire a rientrare in careggiata.

La soluzione di Suning

In casa Inter si pensa a tante possibili soluzioni per riuscire a superare questo momento di crisi e anche il giornalista Fabrizio Schira prova a illustrare l’ultima strategia del club: “A oggi non appare percorribile il taglio di un paio di mensilità da parte dei calciatori dell’Inter: più praticabile spalmare in avanti le cifre pattuite, differendo i pagamenti. Obiettivo di Suning è di risparmiare una trentina di milioni e abbassare il monte ingaggi del 20%”.

La reazione dei tifosi

I tifosi interisti stanno vivendo con apprensione questo momento che arriva subito dopo la vittoria di un titolo tanto atteso. I fan nerazzurri si aspettavano di potersi dedicare esclusivamente ai festeggiamenti per il 19esimo scudetto e invece devono fare i conti con una situazione che rischia di diventare molto complicata da gestire. E sui social serpeggia un certo clima di paura: “Ho molti timori che queste ristrettezze finanziarie creino qualche guai a noi. Se le stesse situazioni li faranno ad altri, meglio”.

Sono tanti i tifosi dell’Inter che in questo momento sembrano non voler sentire parlare di questa situazione e sono convinti che si tratti di qualche strano complotto ordito alle spalle dell’Inter: “Lascia perdere, non hanno nemmeno cominciato a parlarne. Aspetta almeno che esista la proposta. Ammesso sia quella che dici tu”.

Ma ci sono anche tifosi come Massimiliano che si scagliano contro questa situazione: “Come è possibile che in Italia si permetta alle società di non pagare stipendi per 7 mesi e fare finta di avere un accordo con un fondo per prolungare questa farsa”. Ma c’è anche chi contesta che la situazione in altre squadre non sia diversa: “C’è una squadra che per il secondo anno consecutivo implora i giocatori per spostare 4 mensilità, dovrà smantellare la squadra partendo da Ronaldo”.

