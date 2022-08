Inter, la telenovela Skriniar non è finita: fibrillazione tra i tifosi

21-08-2022 10:53

Ha accompagnato i tifosi dell’Inter per buona parte dell’estate, scomoda compagna di viaggio di un mercato apertosi in modo esaltante, col ritorno di Lukaku, l’arrivo di Mkhitaryan e gli altri importanti colpi messi a segno, e proseguito poi tra nubi sempre più minacciose. Adesso il tormentone relativo alla possibile partenza di Milan Skriniar sembra essersi chiuso. Già, sembra: perché in realtà la telenovela continua.

Inter-Skriniar, a giorni l’incontro per il rinnovo

In ballo ci sono importanti novità, illustrate su Twitter dal super esperto di mercato Nicolò Schira. In programma nei prossimi giorni, infatti, un incontro con l’entourage del difensore slovacco per discutere del rinnovo di contratto. Scrive Schira: “L’Inter parlerà nei prossimi giorni con l’agente di Milan Skriniar (R. Sistici) per l’estensione dell’accordo fino al 2027. Pronto un ritocco dello stipendio fino a sei milioni all’anno più bonus”.

Skriniar osannato dai tifosi nerazzurri a San Siro

Insomma, la volontà del club nerazzurro è quella di proseguire con Skriniar ben oltre la scadenza fissata a giugno 2023. Contro lo Spezia il pubblico dell’Inter ha mostrato vicinanza e attaccamento a Skriniar, così come del resto ha fatto con Lukaku, il ‘figliol prodigo’ tornato a casa dopo la fuga al Chelsea. Ora la notizia dei possibili contatti per il prolungamento del difensore ha già scatenato fibrillazione tra i supporter nerazzurri.

Rinnova o va via? Quante baruffe su Skriniar

“Spero proprio che la trattativa vada a buon fine, Skriniar è lo Zanetti di questa generazione“, scrive un fan. “Se sto sognando non svegliatemi”, rincara la dose un altro tifoso interista. E sui social è tutto un fiorire di tributi e celebrazioni del difensore. Ma c’è chi storce il naso. Sono i tifosi di altre squadre, milanisti in primis. Scrive Marco: “È in scadenza 2023, può andare a prenderne 9 al Psg, rinnova a 6?”. MilanEns pungola lo stesso Schira: “Scusa Nico ma il Psg non gliene aveva offerto qualcuno in più? Lo hai scritto tu qualche tempo fa”. Mentre Leonardo puntualizza: “I bonus sarebbero le commissioni per l’agente”.

Tabellone Calciomercato estivo Serie A 2022. Movimenti, acquisti e cessioni

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE