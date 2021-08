Inter, la vittoria non basta: che rimpianto per i tifosi

L’Inter esce con un convincente 3-0 dall’ultima amichevole del suo precampionato e si gode le tante buone sensazioni emerse dalla sfida contro la Dinamo Kiev. La prima notizia positiva arriva a pochi minuti dal fischio d’inizio con il nulla osta che permette a Edin Dzeko di esordire con la sua nuova squadra ancora prima della presentazione ufficiale ai suoi nuovi tifosi. Ottima la prova anche di un ispirato Stefano Sensi, così come quella di Nicolò Barella. Una prestazione che fa ben sperare, in vista dell’esordio in Serie A tra una settimana, contro il Genoa.

Dzeko conquista subito i tifosi dell’Inter

La prima frazione vede proprio l’ex Cagliari regalare il vantaggio ai suoi al 13′. La rete arriva al termine di un’azione da capogiro, con ben tre tocchi di tacco (il penultimo proprio di Dzeko) e l’imbucata di Barella a fulminare Buschan. Passano 20′ e Barella serve un assist al bacio per l’ultimo arrivato. Dzeko sorprende alle spalle la difesa ucraina, mette a sedere Buschan e insacca a porta vuota. Uno biglietto da visita che manda in visibilio i tifosi interisti che, sui social, si coccolano il bosniaco e cancellano Romelu Lukaku. Qualcuno scrive: “LukaKi?” e ancora: “la tecnica di Dzeko qualche altro suo “predecessore” se la sogna…. peccato abbia 35 anni…. vado controcorrente…. abbiamo svoltato”.

Sensi, rimpianti e timori per i tifosi dell’Inter

Nella ripresa, i cambi rallentano un po’ il gioco, ma al 15′ arriva comunque il tris con la bella giocata di Sensi dopo la respinta corta della retroguardia ucraina. Oltre al gol che chiude i giochi, il centrocampista classe ’95 ex Sassuolo si prende la scena per una gara giocata con grande personalità e classe. Una prestazione che fa godere solo a metà i tifosi nerazzurri, che sui social non mancano di palesare tutti i propri rimpianti per i troppi infortuni del talento marchigiano. Un tifoso twitta: “Sensi, se riesce a non farsi male, è fortissimo”, e ancora: “Sensi sano è il top acquisto di questa estate. Altro che vendere!”, “Vorrei scrivere qualcosa su Sensi, ma mi taccio per scaramanzia“, “Se solo Sensi riuscisse a giocare 3 mesi di fila”.

I commenti di speranza sono una mezza infinità. Un altro tifoso scrive: “Sensi meraviglia per gli occhi. Giocatore clamoroso, mi fa impazzire. Temo sia impossibile, ma spero nel miracolo che si metta a posto un attimino fisicamente”. Qualcuno propone: “Ok, ora prendete Sensi e mettetelo sotto una campana di vetro. Lo tiriamo fuori solo per le gare di Champions e gli scontri diretti”, o anche: “Preghiamo x Sensi…..che nn si rompa….che qualità…”, “Sensinho“, “Sensi se solo non avesse tutta sta sfortuna……..MAMMA MIA”, “Visto il suo precampionato proporrei all’Inter di investire i milioni rimasti per un esoscheletro per Sensi“.

