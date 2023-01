Inter, Lautaro: "Rammarico per gli errori, anche quello del Var"

07-01-2023 23:57

È tornato a segnare con la maglia dell’Inter, ma ciò non è bastato per vincere la partita di Monza, finita poi 2-2. A Inter TV, Lautaro Martinez ha commentato così il match e il gol annullato ad Acerbi: “Rammarico, rabbia e delusione. Abbiamo giocato un ottimo primo tempo, nella ripresa potevamo fare meglio. Gli episodi restano, però da qualche anno c’è il Var e quindi non ci spieghiamo certi errori”.

“Di sicuro dovevamo essere più bravi. Chiudere il match o tenere il pallone per non concedere agli avversari l’opportunità di pareggiare. Dobbiamo restare tutti uniti. Ci sono tante partite, riposiamo e pensiamo alla Coppa Italia. Abbiamo bisogno di tutti, si gioca ogni tre giorni e i campi diventano pesanti. Le partite sono sempre molto intense”.