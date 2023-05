Inter-Lazio moviola: Focus sul gol di Gosens contestato da Sarri

La prova dell'arbitro Guida a San Siro analizzata ai raggi X da Luca Marelli

01-05-2023 09:02

Un avvio di partita permissivo, con un giallo risparmiato a Cataldi per due falli al limite, poi la severità che la gara ha reso necessaria visto che non sono mancati episodi dubbi, dal gol annullato all’Inter a quello realizzato da Gosens e che per la Lazio e per Sarri era da annullare ma come se l’è cavata ieri il fischietto di Torre Annunziata Guida a San Siro nel successo in rimonta dei nerazzurri per 3-1?

Inter-Lazio, i precedenti con le due squadre

Precedenti con i nerazzurri in equilibrio per il fischietto campano. Nei 26 incontri da lui diretti tra Serie A e Coppa Italia, infatti, sono arrivate 13 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte. Contro la Lazio sarà la prima direzione stagionale, dal momento che l’ultima gara con l’Inter è quella contro il Torino dello scorso anno: 1-1 in casa granata, il 13 marzo 2022. Con la Lazio nei precedenti 9 vittorie per i biancocelesti, 8 sconfitte e 7 pareggi.

Inter-Lazio, Guida ha ammonito cinque giocatori

Assistito da Galetto e Di Iorio, con quarto uomo Pairetto, Chiffi al VAR e Ayroldi nel ruolo di AVAR, l’arbitro Guida ha ammonito cinque giocatori, di cui due della squadra di Inzaghi: Zaccagni, D’Ambrosio, Marusic, Romagnoli, Bastoni.

Inter-Lazio, gli episodi da moviola

Questi i casi dubbi. Al 27′ segna l’Inter con Mkhitaryan. L’azione però è viziata da un fuorigioco di Correa e Guida invalida la rete. All’85 il gol del sorpasso nerazzurro: Gosens parte al limite ma la sua posizione è regolare. Proteste laziali però per un intervento di Brozovic all’inizio dell’azione. Per Guida nulla da segnalare. Al 91′ Lautaro fa doppietta ma c’è un lungo check al Var. Nell’uno contro uno con Provedel, Guida controlla se l’attaccante si sia portato avanti il pallone con la mano. Così non è, il gol è buono.

Inter-Lazio, per Marelli c’era fallo di Brozovic sul gol di Gosens

A fare chiarezza è Luca Marelli. L’esperto di Dazn si sofferma sul gol del 2-1 dell’Inter e dice: “Protestavano per un fallo non concesso su Pedro di Brozovic vicino l’area di rigore. Guida ha concesso la norma del vantaggio, il VAR non può intervenire. Il fallo di Brozovic c’era, ma la norma del vantaggio è stata concessa e non si è concretizzata”.