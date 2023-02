Inter, le liste per la Champions League: ecco tutti i nomi

Nerazzurri pronti ad affrontare gli ottavi di finale della competizione: comunicati alla Uefa gli elenchi dei giocatori iscritti

03-02-2023 08:41

L’Inter ha voglia di stupire in Champions League dopo aver superato i gironi di qualificazione. Nelle liste, A e B, comunicate alla Uefa, non ci sono novità: sono tutti presenti i big. C’è anche Skriniar, che ha perso la fascia di capitano ma non l’importanza per la difesa di Simone Inzaghi in vista dell’addio a giugno con destinazione Parigi.

LISTA A: Handanovic, Dumfries, Gagliardini, de Vrij, Gosens, Dzeko, Lautaro Martinez, Correa, Bellanova, Asllani, Acerbi, Calhanoglu, Cordaz, Mkhitaryan, Barella, Onana, Dimarco, D’Ambrosio, Darmian, Skriniar, Brozovic, Lukaku, Bastoni.

LISTA B: Carboni, Zanotti, Fontanarosa.