22-07-2022 18:33

Non basta neanche il verbo di don Beppe a placare l’ansia dei tifosi dell’Inter. L’ultima settimana di mercato è stata particolarmente agitata per i tifosi nerazzurri che nel giro di pochi giorni si sono visti sfuggire dalle mani sia Dybala che Bremer: due obiettivi di mercato che erano stati a lungo chiacchierati in orbita nerazzurra. Ora a intervenire è il direttore generale Giuseppe Marotta protagonista di una lunga intervista a Dazn.

Marotta: “Dybala? La Roma è ideale per lui”

Nel corso dell’intervista Marotta si è soffermato a lungo sul mercato toccando in particolare i tasti dolenti Dybala e Bremer: “L’argentino è un ragazzo serio ed un professionista ma noi, l’ho detto in tempi non sospetti, eravamo e siamo a posto in quel reparto. Non c’era spazio per lui e non c’era necessità. E’ stato tutto strumentalizzato come sempre. Bremer? Ausilio lavorava da mesi su questo calciatore ma i nostri condizionamenti legati agli equilibri economici finanziari non ci hanno permesso di giungere a conclusione”.

Poi dal direttore dell’Inter arriva anche una spiegazione nei confronti dei tifosi che si aspettano sempre un mercato faraonico: “Abbiamo incontrato i nostri tifosi, non era protesta. Era una richiesta di chiarimenti. E noi abbiamo detto che abbiamo l’obbligo di fare una squadra competitiva ma anche di guardare all’equilibrio economico-finanziario”.

I tifosi dell’Inter ancora sul piede di guerra

Le parole di Marotta non sono bastate a calmare gli animi nemmeno sui social e in tanti si lanciano all’attacco nei suoi confronti: “Dybala non c’era necessità e lo ha trattato per 4 mesi, semplicemente era bloccato da Dzeko e Correa e Sanchez: invedibili e in più è andato a prendere Lukaku in prestito secco”, scrive Pietro. Roberto è ironico: “Il procuratore di Dybala è passato in sede per una rimpatriata. Ma se ci vende Skriniar a una settimana dall’inizio del campionato la proprietà fa ridere”.

Calciomercato, le trattative e gli scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Juve LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE

Mercato Milan LIVE: trattative e scambi di oggi in diretta LIVE