Inter, l'infortunio di Skriniar: l'esito degli accertamenti

07-06-2022 19:21

Ieri sera, durante il match perso dalla Slovacchia 1-0 in casa contro il Kazakistan nel gruppo K di Nations League, il difensore dell’Inter Milan Skriniar è uscito al 43′ del primo tempo dolorante a causa di un infortunio. Il giocatore ha lasciato il campo visibilmente preoccupato e una volta sedutosi in panchina si è messo le mani sul viso, immagini che hanno fatto preoccupare ovviamente i tifosi nerazzurri.

Inter, l’infortunio di Skriniar

Nel tentativo di rubare palla a un avversario, Skriniar è intervenuto in spaccata e il ginocchio della gamba sinistra ha avuto una torsione innaturale: dalle prime indicazioni mediche si parlava di una distrazione alta dei flessori sotto il gluteo.

Inter, Marotta rassicura i tifosi

In giornata, intercettato dai cronisti al termine dell’assemblea di Lega, l’ad nerazzurro Beppe Marotta non ha nascosto la sua preoccupazione per Milan Skriniar dopo l’infortunio patito in Nations League con la Slovacchia: “Per Skriniar invece è atteso un bollettino medico in serata, ha un problema muscolare ma nulla di compromettente“, ha assicurato Beppe Marotta.

Infortunio Skriniar: l’esito degli accertamenti

Come riporta Sky Sport, l’Inter e Simone Inzaghi possono tirare un sospiro di sollievo. Dalla Slovacchia infatti arrivano aggiornamenti confortanti sulle condizioni fisiche del centrale nerazzurro, che in queste ore si è sottoposto agli accertamenti. La diagnosi non lascia dubbi: per Milan Skriniar si tratta di un problema muscolare, sono esclusi interessamenti del ginocchio.

Si attende adesso soltanto il comunicato della Nazionale slovacca in merito alle condizioni del difensore dell’Inter. Una bella notizia in casa nerazzurra e per Simone Inzaghi, che in ritiro vorrà ripartire con tutti i giocatori a disposizione per riprendersi lo scudetto. E Skriniar sarà ancora una volta fondamentale per l’Inter.