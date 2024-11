Inter attenta, il Liverpool vuole Thuram: ma le parole del francese esaltano il web nerazzurro

Secondo la Gazzetta dello Sport, i reds avrebbero messo l'attaccante nerazzurro nel mirino, ma le sue dichiarazioni dopo Italia-Francia di domenica sera non fanno pensare che possa lasciare Milano

Lo ha detto chiaramente dopo Italia-Francia di domenica sera: “Amo questo stadio, amo San Siro”. D’altronde il legame della famiglia Thuram è solido e duraturo, come testimonia la carta d’identità di Marcus. Nato a Parma, mentre il fratello Khepren è nato a Reggio Emilia. Superfluo parlare del rapporto di papà Lilian con il Belpaese.

Thuram si è preso l’Inter

Può bastare ad ammansire le sirene di mercato? Le parole dell’attaccante dell’Inter fanno ben sperare i tifosi nerazzurri, anche se le tentazioni (per lui e per la società) sono sempre dietro l’angolo. Thuram quest’anno è partito fortissimo: sette gol in altrettante partite, poi un calo ma soltanto dal punto di vista realizzativo, perché l’attaccante è il perno su cui poggia tutta la manovra offensiva della squadra di Inzaghi. Una crescita evidente, che ne ha fatto un attaccante globale e inevitabilmente appetito da tutte le big europee. Se a inizio 2023-24 il francese era solo un’occasione da cogliere a parametro zero, adesso si è trasformato in una delle migliori punte in vetrina nel Continente.

Thuram, occhio al Liverpool

E tra le big europee di cui sopra, ce n’è una in particolare interessata a lui: si tratta del Liverpool, che come riporta la Gazzetta dello Sport, avrebbe messo gli occhi sull’attaccante nerazzurro. Sulla sua testa pende la vecchia maxi-clausola da 85 milioni aggiunta al contratto con scadenza 2028, una cifra ragguardevole ma non impossibile da raggiungere per un club come il Liverpool. Ecco che allora le parole di cui sopra, rese da Thuram proprio a San Siro, acquistano un sapore diverso per i tifosi interisti.

Inter, Thuram a caccia del record di gol

Thuram si trova benissimo a Milano, può competere per vincere il campionato per la seconda volta di fila e può legittimamente ambire a un percorso importante in Champions. La sua missione precisa è quella di trascinare la sua squadra e guadagnare maggiore centralità nell’attacco: se l’anno scorso era stato soprattutto “spalla” di Lautaro, quest’anno si sta ritagliando un ruolo da protagonista, complice anche la stagione poco brillante dell’argentino. Il suo record personale di reti al Gladbach fu di 16 centri in Bundesliga: quest’anno lo score vanta già 8 gol in serie A, e siamo soltanto a novembre.

Thuram, il web nerazzurro si divide

Il web nerazzurro si è esaltato alla dichiarazione d’amore di Thuram, come Alessandro: “Anche perché quelli che hanno lasciato l’Inter non se la stanno passando benissimo”. E Ale aggiunge: “Chi viene all’Inter non vuole più andarsene“. Ettore invece va controcorrente: “Fategli fare la prima offerta dal Liverpool e dirà “amavo il Liverpool fin da bambino”. E Gianni aggiunge: “Speriamo rimanga all’Inter”. Mentre Mirco pone un interrogativo: “Eh…ma il monte ingaggi va abbassato…il mercato si può fare solo con soldi in entrata….vedremo”.

