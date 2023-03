La tripletta di Big Rom con la maglia del Belgio è un segnale di rinascita, perché con Inzaghi il bomber stenta?

25-03-2023 08:37

Con la maglia del Belgio l’avevamo lasciato ai Mondiali in Qatar appesantito e goffo, incapace di saltare l’uomo o di rendersi pericoloso. Romelu Lukaku non segnava con la mgalia della sua nazionale dal 7 ottobre 2021, semifinale di Nations League persa dai Diavoli Rossi contro la Francia ma ieri si è rifatto con gli interessi. Gran ritorno per l’attaccante dell’Inter, autore di una tripletta contro la Svezia sotto gli occhi del suo rivale di sempre Ibrahimovic (in campo nel quarto d’ora finale), nella gara inaugurale del gruppo per le qualificazioni a Euro 2024.

Inter, Lukaku superstar con il Belgio con tre gol

Big Rom è stato mattatore contro gli svedesi, protagonista assoluto della gara. Alla Friends Arena di Solna ha sbloccato il match al 35’, con un bel colpo di testa sul cross di Dodi Lukebakio. In avvio di ripresa, poi, il tap-in del raddoppio e il tris finale da due passi per mettere il punto esclamativo alla partita. Un chiaro segnale all’Inter in vista di un finale di stagione infuocato.

Inter, Lukaku l’arma in più di Inzaghi in Champions

Con la maglia dell’Inter Lukaku sta piano piano ritrovando la forma migliore. Tra campionato e Champions League. Lukaku cresce in condizione e potrebbe essere l’arma segreta di Inzaghi nell’aprile intenso in cui l’Inter si giocherà tutto.

Inter, per i tifosi se Lukaku non segna è colpa di Inzaghi

Fioccano le reazioni sui social: “Visto i 3 gol di Lukaku ieri sera. Praticamente dalla linea di porta. Questo succede quando hai giocatori che saltano l’uomo e fanno assist. Al Napoli segnerebbe 25 gol a stagione”, oppure: “Se giochi con passaggini in orizzontale non vai mai a lanciare in verticale e non crossi in area…Lukaku è inutile!” e ancora: “Con il gioco di Inzaghi Lukaku non serve a niente se vuoi lukaku gli devi creare spazi ampi per poter sfogare la forza fisica”

C’è chi scrive: “Eppure gli esperti mi avevano detto che Lukaku faceva solo sponde. Fa solo sponde se in attacco non arriva mezzo pallone” ma anche: “Felicissima per Lukaku, ora sarebbe carino se iniziasse a segnare anche all’Inter” e poi: “Se Lukaku è questo siamo in semifinale di Champions amici belli” e ancora: “Ora farà sfracelli per farsi riscattare a prezzi folli, salvo poi tornare al torpore che gli compete..” e infine: “Il problema Lukaku all’inter si chiama Inzaghi con il suo gioco ridicolo non adatto alle caratteristiche del giocatore”.