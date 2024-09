Inter, lo Sporting Lisbona continua la battaglia Joao Mario: i tifosi della Juve riaprono il caso LionRock

Le accuse di Commisso e ora la scelta dello Sporting Lisbona sul caso Joao Mario mettono l’Inter sull’avviso: anche i tifosi bianconeri si scatenano contro i nerazzurri

Inter sempre più sotto attacco, i dirigenti nerazzurri si devono difendere su più fronti a cominciare dal caso Joao Mario che più che una vicenda giudiziaria sembra diventata una vera e propria telenovela. E nei giorni scorsi era stato il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, a lanciare il suo attacco sulle vicende giudiziarie del club. Insomma i campioni d’Italia devono guardarsi le spalle.

Il caso Joao Mario

La vicenda che riguarda il passaggio di Joao Mario all’Inter sta assumendo sempre più i connotati di una telenovela. Per tornare alle origini dobbiamo andare al 27 agosto del 2016 quando Inter e Sporting Lisbona trovano l’accordo per il passaggio del giocatore portoghese in nerazzurro. Nell’accordo anche una clausola che prevedeva il pagamento da parte dell’Inter di 30 milioni di euro nel caso in cui Joao Mario si fosse trasferito in un altro club lusitano. Il 21 luglio arriva proprio il passaggio dai nerazzurri al Benfica. E da qui arrivano le proteste dello Sporting Lisbona che ha cominciato una lunga battaglia che avrà come prossimo atto un’udienza al Tar che oggi il tribunale di Losanna ha inserito in calendario per il prossimo 9 aprile.

Caso LionRock: i tifosi della Juve tornano all’attacco

Nei giorni scorsi si è parlato molto soprattutto sui social del tumulto che sta vivendo la curva nerazzurra dopo che uno storico capo ultras è accusato di un omicidio avvenuto a Cernusco sul Naviglio. Sul caso i tifosi bianconeri hanno accusato i media di non aver parlato abbastanza dell’accaduto e ora tornano a indagare anche su un caso già venuto alla luce qualche mese fa e che riguarda il coinvolgimento di LionRock all’interno dell’Inter. Sui social i tifosi della Juve tornano sul caso scovando un passaggio sul sito di LionRock che rivela la sua uscita dall’Inter nel 2021, un cambio di soci che i nerazzurri non avrebbero mai comunicato alla Figc. Nella sezione “portfolio” del sito c’è ancora il riferimento all’Inter con tanto di chiusura della collaborazione nel 2021.

Il rischio irregolarità

Il caso LionRock non è di certo nuovo. La vicenda è venuta a galla dopo il passaggio dell’Inter al gruppo Oaktree e in particolare dopo l’intervista di un portavoce di LionRock alla Reuters nella quale ammetteva la fine della collaborazione tra le due parti proprio nel 2021. Il punto della questione riguarda però le comunicazioni dell’Inter alla Figc, da regolamento infatti se la composizione della catena del controllo del club fosse cambiata tre anni fa senza che questo fosse comunicato alla Figc, l’Inter sarebbe a rischio irregolarità.