18-10-2022 19:02

Con tre sole gare all’attivo, condite da un gol e un assist, fin qui, la seconda avventura di Romelu Lukaku in Serie A con la maglia dell’Inter è da dimenticare. Il belga ha giocato l’ultima gara in nerazzurro nella sconfitta 3-1 dell’Olimpico contro la Lazio. Per lui, 68′ da titolare e sostituzione sul punteggio di 1-1. Da allora, l’ex Chelsea non si è più visto e, di settimana in settimana, il rientro è stato via via posticipato, facendo infuriare i tifosi.

Lukaku non si è allenato in gruppo

Quella che è appena cominciata potrebbe, però, essere la settimana decisiva. Oggi, infatti, Lukaku potrebbe aver saltato l’ultimo allenamento con i compagni. Una decisione obbligata, visti gli esami in agenda che hanno tenuto impegnato il numero 99 in giornata. La distrazione del flessore della coscia sinistra è quasi alle spalle e Lukaku è pronto a tornare. Resta da capire quando e come, anche perché il belga non subiva uno stop così lungo da almeno cinque anni e, vista la sua stazza, il rientro e il pieno recupero della forma fisica si prospetta graduale.

Lukaku mette nel mirino la Fiorentina

La Fiorentina è nel mirino, ma vista anche la lunga attesa e la linea di grande cautela che si deciso di tenere finora, anche in vista del Mondiale ormai alle porte, non è da escludere un nuovo forfait. L’esito degli esami odierni sarà fondamentale. Le sensazioni fatte trapelare dalla Pinetina nelle ultime ore potrebbero anche portare al ritorno di Big Rom tra i convocati per la gara di sabato sera al Franchi contro la Viola, ma, al momento, un effettivo impiego pare ancora difficile.

Domani giornata decisiva per Lukaku

Come riportato dal sito dell’esperto di mercato, Gianluca Di Marzio, nella giornata di domani il belga avrà un consulto con Simone Inzaghi e il suo staff per fare il punto e prendere la decisione in vista dell’undicesimo turno di campionato. Nel frattempo, però, sui social i tifosi non nascondono tutta la loro insofferenza. Qualcuno scrive: “Credevo di più all’arrivo di Modric e Pif che al rientro di Lukaku, questa odissea mi sta consumando“.

Tifosi Inter infuriati su Lukaku

Un altro supporter nerazzurro commenta sarcasticamente: “Che fretta c’è? la preparazione ai mondiali inizia a Novembre!” e ancora: “Mi ci gioco tutto che rinviano ancora il ritorno in campo di Lukaku”, “Questa storia di Lukaku ormai è stucchevole. Qualcuno che chiarisca cosa è successo? Doveva inizialmente tornare ad Udine. Siamo a 2 mesi dall’infortunio e ancora siamo ai ‘forse’, potrebbe, gradualmente”. Non manca chi sdrammatizza: “Lukaku sta facendo più esami di me che sono all’uni da quattro anni”.

Infortunio Lukaku, il sospetto dei tifosi

Tanti, poi, i commenti di tifosi dell’Inter che si dicono pronti a scaricare Lukaku: “Ma basta, questo non ci sarà nemmeno a Firenze”, e poi: “Non ci credo più… e nel caso… giocherà… sarà sicuramente per una o due partite. dopo continuerà a curarsi o risparmiarsi per i mondiali o per il Chelsea”, o anche: “Ma che resti pure fuori….ha rotto le.@@….questo è venuto a svernare…..la squadra gioca meglio con Dzeko….”, “Via Lukaku e dentro Thuram a 0, dove si firma?”.