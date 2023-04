Inter, Lukaku può restare: Juve, Milan e Champions per il dietrofront

La stagione di Lukaku non è quella che l'Inter si aspettava. Se il belga però dovesse essere determinante contro la Juve e il Milan in Champions, tutto potrebbe cambiare.

24-04-2023 18:00

Toh chi si rivede: Romelu Lukaku è tornato. Contro l’Empoli si sono rivisti sprazzi del vero Big Rom, anzi forse anche qualcosa di più. L’attaccante dell’Inter infatti è tornato a segnare su azione, realizzando una bellissima doppietta e servendo anche l’assist a Lautaro per il 3-0 finale. Insomma, di gran lunga la miglior prestazione della stagione.

Lukaku, le tappe per restare all’Inter

Adesso, Romelu Lukaku ha voglia di continuare così fino alla fine della stagione. Siamo già ad aprile, è vero, ma in palio nelle prossime settimane c’è davvero tanto. L’Inter infatti si giocherà la semifinale di Champions contro i rivali del Milan, un doppio derby che promette scintille. Tra due giorni invece i nerazzurri affronteranno la Juventus nel ritorno della semifinale di Coppa Italia (1-1 all’andata col gol nel finale proprio del belga). Big Rom vuole essere protagonista e, se così sarà, il suo futuro potrebbe essere ancora a Milano.

Inter, Lukaku vuole restare

Dopo la vittoria con l’Empoli, Lukaku ha mandato un chiaro messaggio: “È la prima volta in carriera che ho un infortunio così grave e sicuramente ha condizionato la mia stagione. Ora voglio aiutare la squadra in questo finale e arrivare in forma per la semifinale col Milan in Champions. L’Inter mi ha dato tutto e darò tutto per l’Inter che mi ha permesso di diventare quello che sono grazie allo scudetto di due anni fa”.

“Futuro? Adesso è importante far bene nella semifinale di ritorno di Coppa Italia contro la Juve e non voglio guardare troppo avanti. Bisogna pensare partita dopo partita. Volete sapere se resterei volentieri all’Inter? Sì, ma ragazzi bisogna fare attenzione a dire quelle cose perché gli altri… (ride, ndr). Devo solo dare il massimo per l’Inter e guardare a una gara dopo l’altra”.

Lukaku, la rimanenza è possibile

Lo sa bene Lukaku che le prossime partite potrebbero cambiare il suo destino, che sembrava segnato. La stagione del belga non è sicuramente da incorniciare se parliamo di cifre, ma l’infortunio non ha certo aiutato. Nell’ultimo mese però, nonostante qualche gol mangiato clamoroso, la rinascita: i gol contro il Porto e il Benfica in Champions e il rigore segnato alla Juventus hanno un peso enorme.

Adesso l’attaccante nerazzurro è tornato a segnare su azione e sembra in crescita fisicamente. Se dovesse trascinare alla vittoria della Champions la squadra (quella Champions da centrare in caso anche in campionato) non è difficile pensare a una riconferma, fino a pochi giorni fa impensabile. Il suo futuro è tutto da scrivere e spetta a lui scrivere il finale.