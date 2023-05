Inter, Marotta: "Nuovo stadio? Ci sono impedimenti oggettivi"

L'amministratore delegato dei nerazzurri non usa giri di parole parlando di San Siro

27-05-2023 15:39

L’amministratore delegato dell’Inter Beppe Marotta a margine del convegno ‘Sostenibilità economica delle società sportive, quale futuro?’ ha parlato del nuovo stadio in termini pessimistici: “Purtroppo per noi ci sono impedimenti oggettivi che non fanno prevedere un futuro roseo”, sono le parole riportate da VareseNews.

La burocrazia sta fermando da un decennio qualsiasi progetto di Milan e Inter per il nuovo stadio. Lunedì 29 maggio ci sarà l’ennesimo tavolo con il Comune di Milano per decidere cosa fare del vecchio stadio San Siro, e come muoversi per quanto riguarda il nuovo impianto.