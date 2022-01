Inter, Marotta risponde al colpo Juve-Vlahovic: l'idea pazza che piace

25-01-2022 09:50

L’ultima settimana di calciomercato di gennaio è cominciata con tutti gli occhi puntati sull’assalto della Juventus a Dusan Vlahovic. Ma le altre big del calcio non stanno certo a guardare. Prime fra tutte l’Inter che proprio nel suo status di capo classifica vuole rispondere al colpo dei bianconeri. In queste ultime ore sta prendendo piede in casa nerazzurra l’idea di un colpo da 90 da assestare sul mercato.

Mercato Inter: il piano di Marotta per prendere Gosens

Marotta vuole rendere davvero invincibile l’armata di Simone Inzaghi e per farlo sta bussando alla porta dell’Atalanta per strappare a Gasperini Robin Gosens attualmente fermo per infortunio (rientro previsto per fine febbraio), uno dei esterni più prolifici degli ultimi anni in serie A protagonista anche agli Europei dello scorso anno con la maglia della Germania. Zhang ha dato l’ok a un investimento che sia futuribile, anche a costo di fare uno sforzo in termini di monte ingaggi.

Inter-Gosens, l’operazione e le cifre. Kolarov dirà addio al calcio e Dimarco viene considerato vice Bastoni. Perisic non ha neanche l’accordo per il rinnovo al momento. Su Gosens lavora da tempo il Newcastle, che ha offerto al giocatore un contratto pluriennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione. L’Atalanta valuta Gosens 35 milioni di euro, l’Inter oggi può esporsi solo per un prestito, rimandando l’affare a titolo definitivo solo a giugno. Tra gli altri nomi che Marotta sta prendendo in considerazione ci sono anche Kostic (come già sapevamo) e Telles.

La pazza idea Gosens entusiasma il mondo Inter

Come è cominciato a circolare il nome di Gosens legato all’Inter i social nerazzurri, un po’ cauti dopo le notizie del nuovo e decisivo assalto della Juve a Vlahovic, hanno ricominciato a postare e twittare il loro orgoglio da primi della classe in campionato. Per una squadra che se davvero dovesse prendere Gosens sarebbe davvero imbattibile per la lotta scudetto. “Gosens con Inzaghi sarebbe devastante” sentenziano in molti, “gradirei vedere investimenti importanti dalla società dato che non è che si può fare sempre autofinanziamento, ma se le prossime mosse saranno Gosens adesso e Dybala a zero a luglio sarebbe da baciarsi i gomiti”.

Ci sono però gli scettici che non perdono tempo per tirare una frecciata agli odiati juventini: “Gosens all’Inter già adesso a gennaio è credibile come il numero degli scudetti esposti all’Allianz Stadium”, e ancora “Un giocatore rotto. Grande lungimiranza, come se Correa è Sensi non bastassero” oppure “Tre sessioni di mercato a elemosinare l’apertura a un prestito con diritto per Kostic e adesso si siedono al tavolo con Percassi con base d’asta 30 milioni”.

