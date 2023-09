Inter, Marotta dopo ko Arnautovic fa chiarezza su mercato, rinnovi e caso-Lukaku

Dall'infortunio di Arnautovic ai rinnovi di Dimarco e Mkhitaryan, fino a Lukaku: Marotta fa il punto della situazione e svela l'obiettivo dell'Inter

25-09-2023 11:35

L’infortunio di Arnautovic, il rinnovo di Dimarco, la delusione Lukaku, l’obiettivo scudetto: questi i tempi caldi affrontati dall’amministratore delegato dell’Inter, Beppe Marotta, intervenuto questa mattina a Radio Anch’io. Preoccupano le condizioni dell’attaccante austriaco acquistato del Bologna, che rischia un lungo stop.

Arnautovic ko, l’Inter interverrà sul mercato?

Le lacrime di Arnautovic a Empoli dicono tutto. Gli accertamenti cui si sottoporrà in giornata faranno chiarezza sull’entità dell’infortunio muscolare subito: rischia dai 45 giorni ai due mesi di stop. “Siamo dispiaciuti, perché Marko si era inserito bene – ha detto Marotta -. Ma sono certo che Inzaghi saprà trovare il giusto rimedio”. Dunque, nessun innesto pescando tra gli svincolati: “Continueremo con questo organico”.

Marotta torna sul caso Lukaku: la posizione dell’ad dell’Inter

Inevitabile una domanda su Lukaku e sulla sua decisione di flirtare con i rivali della Juve salvo poi finire alla Roma. “Ci siamo rimasti male – confessa Marotta . Avevamo creato un rapporto di affetto con lui, ma siamo stati abili a trovare valide alternative”. L’ad chiude definitivamente il capitolo: “Fa parte del passato. L’Inter esiste da cento anni e va avanti senza allenatori, dirigenti e calciatori, trovando sempre nuovi protagonisti”.

Inter, questione rinnovi: il punto su di Dimarco e Mkhitaryan

Assoluto protagonista del successo di Empoli, Dimarco è senza dubbio un giocatore su cui l’Inter intende puntare con decisione. “È un calciatore in continua crescita che può ancora migliorare. Vorrei si parlasse di prolungamento più che di rinnovo per il suo grande senso di appartenenza”. Su Mkhitaryan: “Affronteremo il discorso al momento giusto. Certo, se il calciatore intende restare per noi diventa più facile”. In merito al recente rinnovo di Simone Inzaghi dice: “Quella di oggi è la sua squadra: i giocatori seguono le sue indicazioni”.

Marotta svela qual è il vero obiettivo dell’Inter

L’amministratore delegato nerazzurro non si nasconde: l’Inter punta a vincere lo scudetto. “Sì, siamo alla ricerca della seconda stella”. Senza, però, perdere di vista l’Europa. “L’anno scorso per poco non abbiamo avverato il sogno. Dobbiamo provare a raggiungere il massimo”. Sulle possibili rivali dell’Inter in Italia: “Milan, Juve, Napoli, Atalanta, Roma, Lazio: tra queste c’è la vincitrice”.