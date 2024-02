Inter, Materazzi fa infuriare i tifosi della Juve con l’ennesimo sfottò

Dopo il derby d'Italia vinto dall'Inter grazie all'autorete di Gatti, Materazzi torna a pungere la Juventus con una storia su Instagram che ha fatto scatenare i tifosi bianconeri.

06-02-2024 10:21

Da vent’anni in campo e sul campo per vivere ogni evento in tutte le sue sfaccettature. Passione smisurata per il calcio e per la sfera di cuoio. Il pallone è una cosa serissima, guai a dirgli di no

Marco Materazzi torna a pungere la Juventus. E lo fa attraverso una storia su Instagram che ha fatto scatenare i tifosi bianconeri. L’ex Inter ha infatti postato il maxischermo di San Siro con il numero di spettatori – 75.491 – aggiungendo accanto “+ Sommer” per sottolineare quanto inoffensiva sia stata la squadra di Allegri nel derby d’Italia.

Inter-Juventus 1-0, Materazzi prende in giro i bianconeri su Instagram

A Max Allegri i tifosi della Juventus hanno contestato soprattutto l’atteggiamento troppo passivo della squadra, che non è mai riuscita a scaldare i guantoni di Sommer. Mai una parata per il portiere ex Bayern Monaco, nonostante l’importanza della posta in palio. E Materazzi, da cuore nerazzurro, non ha perso occasione per sottolineare quest’aspetto del derby d’Italia che, di fatto, avvicina l’Inter allo scudetto. In una storia su Instagram, l’ex difensore campione del mondo 2006 ha pubblicato la foto del tabellone di San Siro che mostrava il numero di spettatori presenti: 75.491. Accanto ha aggiunto la scritta “+ Sommer”, con tanto di emoticons sorridenti. Una provocazione che non poteva certo passare inosservata.

Tifosi della Juventus contro Materazzi: le reazioni social

Premessa doverosa: alcuni dei commenti che si trovano sui social non sono riportabili. Però le reazioni dei sostenitori della Juventus ci sono state eccome. “Sono così gli omuncoli, vivono di queste piccole bassezze fra lunghi periodi in cui stanno nascosti” scrive su Twitter ‘Lapo Nero’. “Speriamo nel karma” commenta ‘Rodri prova il tiro’. “Quando sei un uomo di … e vuoi sempre dimostrarlo” rincara Luca. Ma c’è anche chi, come Edd, replica adottando la stessa arma di Materazzi, quella dell’ironia. L’utente ha infatti postato lo scatto del maxischermo dell’Olimpico che immortalava il 4-2 della Lazio all’Inter con questo commento al seguito: “Rimarrà indelebile”. Il riferimento è al 5 maggio 2002, quando i nerazzurri persero lo scudetto all’ultima giornata perdendo sul campo di una Lazio che non aveva più nulla da chiedere al campionato.

Materazzi cuore nerazzurro: i suoi post infiammano il web

Bisogna riconoscerlo: Materazzi sa come arroventare la rete. Di recente Matrix è intervenuto anche sulla questione Var. In particolare sul caso Inter-Verona e il rigore non concesso ai veneti per l’ormai noto contatto Bastoni-Duda non ravvisato come fallo e ritenuto grave errore anche dall’Aia. Anche in quella circostanza l’ex centrale nerazzurro è intervenuto in difesa dell’Inter prendendo di mira l’ex arbitro Bergonzi che aveva definito quel mancato penalty come “l’errore più grave da quando esiste il Var”. Materazzi ha replicato postando il fallo di Iling Junior su Ndoye in Juventus-Bologna non ritenuto da rigore, scrivendo: “Bergonzi… questo eri in ferie?”.