Inter-Juventus: Vlahovic, Allegri o Gatti? Il web sceglie il colpevole per il ko bianconero

Dopo la sconfitta nel derby d'Italia che potrebbe aver consegnato lo scudetto all'Inter, i tifosi della Juve si scatenano sui social: nel mirino in 3

05-02-2024 09:30

La Juventus dice addio ai sogni scudetto? Il potenziale -7 in classifica (l’Inter deve recuperare una partita) dopo il ko nel derby d’Italia allontana la Signora dal tricolore, anche se il tempo per una clamorosa rimonta di certo non manca. Il giorno dopo sui social è tempo di giudizi. Vlahovic, Gatti e Allegri: ecco i tre bianconeri finiti sul banco degli imputati.

Inter-Juventus 1-0: i tifosi bianconeri bocciano Max Allegri

A molti non è andato giù l’atteggiamento della Juventus, che non è mai riuscita a impensierire Sommer. Piovono critiche su Allegri. E torna con prepotenza l’hashtag #AllegriOut. “Abbiamo regalato la partita giocando solo un tempo. Siamo questi perché senza Szczęsny ne prendevamo 4. Allegri 4” sentenzia un tifoso su Twitter.

“Ieri sera in Inter-Juventus è palesemente emerso che la Juventus è ora seconda in Serie A grazie al livello infimo del campionato. In 3 anni si è lavorato bene solo sul settore giovanile, prima squadra all’abbandono. Oggi felici di tornare in Champions, per fare figure orrende?” rincara ‘Mark Juventino Non Allegro’. “La partita decisiva per lo scudetto preparata così non te la posso perdonare, eppure avevi fatto quasi tutto bene fino a questo momento” scrive Swaffle. “Se non te la giochi è normale che perdi” chiosa Stefano.

Il derby d’Italia deciso da un autogol: anche Gatti nel mirino

Non sono bastati un paio d’interventi provvidenziali per meritarsi quanto meno la sufficienza. Perché sul giudizio finale di Gatti inevitabilmente pesa l’autogol che ha deciso il derby d’Italia e, forse, anche il campionato. “In un paio di mesi Federico Gatti ha fatto due autogol! Mandatelo a scuola calcio” commenta Francesco Liotta Violi. “Per me Gatti non è da Juve, e non lo dico solo oggi” sostiene Fabio. C’è, però, anche chi lo difende. “Ma quelli che criticano Gatti che problemi hanno? Ha dato tutto, è stato sfortunato. E non ha mai mollato” twitta Faimon.

Inter-Juventus, Vlahovic bocciato: cosa ne pensano i tifosi

Vlahovic si era presentato al big match di San Siro in forma smagliante. Ma già dai primi minuti si era capito che il nervosismo avrebbe potuto giocargli brutti scherzi. Il giallo prima di un’azione straripante di McKennie vanificata da un pessimo stop in area. “Non posso certo avercela con Vlahovic, dato che nelle ultime partite è stato decisivo, certo però che se non sbaglia quello stop elementare, magari stamattina saremmo qui a fare altre considerazioni. Il calcio moderno vive di episodi e se sei cinico in quelli, spesso vinci” afferma RobyJ. “Un attaccante che non sa stoppare il pallone di piede o di petto è inutile e Vlahovic e Kean sono a questo livello” commenta True.