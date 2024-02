Inter-Juventus, Gatti l'ha fatto di nuovo: bufera sul difensore, dubbi sul controllo Var

Nel primo tempo di Inter-Juventus Federico Gatti commette un errore regalando il vantaggio agli avversari a causa di una improvvida autorete. Le reazioni e i precedenti sbagli del difensore

04-02-2024 21:59

Nella serata meno indicata per commettere delle sbavature, Federico Gatti è incappato in un’altra topica. Ci riferiamo alla partita d’alta quota Inter-Juventus, derby d’Italia valido per la 23esima giornata del campionato di Serie A e in cui il difensore ha regalato agli avversari il gol del vantaggio. Con tanto di conferma dal Var (il cui controllo ha acceso delle immancabili dietrologie).

Inter-Juve, la dinamica dell’autorete di Gatti

Manca circa una decina di minuti dalla fine del primo tempo, che sino a quel momento stava procedendo su binari in equilibrio e senza scossoni particolari (a parte le proteste dei giocatori nerazzurri su un mancato giallo ai danni di Vlahovic, reo di un fallo su Pavard). La sventura però si abbatte sulla Juventus: l’Inter fraseggia nella zona dell’area, poi un cross da destra di Barella innesca Pavard che prova a cannoneggiare la rete con una rovesciata che però, più che trovare la strada per la porta, intercetta Thuram che si avventa sulla palla. Su di lui Gatti, che però nel tentativo di difendere impatta con il proprio petto sulla sfera mandandola in rete.

Il web si scatena contro Gatti

Il primo tempo finisce così 1-0 per i padroni di casa, con tanto di imprimatur dal controllo effettuato dal VAR. L’errore del difensore ha ovviamente scatenato non pochi commenti social. “Gatti.

Il nuovo Beckembauer…”, scrive sarcastico e polemico un utente. Altri rincarano la dose: “Gatti farebbe panchina anche alla Juniores del Busto Arsizio ma non si può negare che l’Inter gioca. Oh questi giocano le partite ed è normale che si creano episodi e occasioni”, “La differenza tra tanti ragazzi molto tesi e gente con 10/15 anni di carriera alle spalle”, “Se attendi e difendi sempre al limite dell’aria (o dentro) è inevitabile prendere gol….e lo facciamo sempre contro chiunque indipendentemente dalla forza dell’avversario”.

I precedenti errori di Gatti

Ma la polemica investe anche il Var, con un commentatore social che insinua: “Siamo sicuri che prima dell’intervento di Gatti non ci sia un tocco di mano di Thuram? Il controllo al VAR è durato 20 secondi”. Forse però il controllo video è stato pleonastico, ma l’unica cosa certa è la recidività di Gatti: lo scorso anno un errore difensivo costò la seconda rete del Monza in una partita del passato campionato, mentre di recente una sbavatura in Coppa Italia ha portato nei primi minuti di gioco in vantaggio la Salernitana. La Juve vinse poi quella partita con un punteggio tennistico, ma se andiamo più indietro, ovvero alla quinta giornata di campionato, troviamo nel 4-2 subito in casa del Sassuolo anche un’autorete. Di chi? Di Gatti.