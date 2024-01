Pagelle Juventus-Salernitana 6-1: Chiesa trascinatore, Weah chiude i conti. Pasticcia Bronn

Top e flop della partita valida per gli ottavi di finale di Coppa Italia: super gol di Yildiz. Delude Iling-Junior, illude Ikwuemesi

04-01-2024 22:57

Super goleada della Juventus che asfalta la Salernitana e stacca il pass per i quarti di finale di Coppa Italia. La sfida, andata in scena all’Allianz Stadium, è terminata con il risultato finale di 6-1. Grande prova di carattere degli uomini di Allegri che, dopo lo svantaggio iniziale, ribaltano completamente il risultato grazie alle prodezze di Miretti, Cambiaso, Rugani, Yildiz e Weah, a cui si aggiunge anche l’autogol di Bronn. Ai quarti, i bianconeri affronteranno il Frosinone.

La chiave della partita

Dopo i primi minuti in cui le ripartenze della Salernitana hanno creato qualche grattacapo alla Juve, i bianconeri si sono accesi con le meravigliose giocate di Chiesa. Da una parte all’altra del campo, l’attaccante ha messo in moto il reparto offensivo e creato difficoltà agli uomini di Inzaghi. Reazione da dieci e lode per la formazione di Allegri che ha avuto il pallino del gioco per tutta la durata del match con aggressività e propositività. Granata assolutamente fuori dalla partita nella seconda frazione di gioco.

Rivivi tutte le emozioni di Juventus-Salernitana

Le pagelle della Juventus

Perin 6: Si lascia sorprendere da Ikwuemesi e trasmette poca sicurezza sul tiro di Sambia. Nel corso della partita non viene impensierito particolarmente.

Si lascia sorprendere da Ikwuemesi e trasmette poca sicurezza sul tiro di Sambia. Nel corso della partita non viene impensierito particolarmente. Gatti 5: Serve l’assist per il gol di Ikwuemesi a causa di un passaggio errato. Prova a rimediare al pasticcio, ma non riesce.

Serve l’assist per il gol di Ikwuemesi a causa di un passaggio errato. Prova a rimediare al pasticcio, ma non riesce. Rugani: 7 Non sbaglia di testa sulla respinta di Fiorillo centrando il secondo gol stagionale. Gestisce al meglio la linea difensiva.

Non sbaglia di testa sulla respinta di Fiorillo centrando il secondo gol stagionale. Gestisce al meglio la linea difensiva. Danilo 6: Prestazione senza sbavature. Deciso.

Prestazione senza sbavature. Deciso. Cambiaso 7.5: Un gol e un assist che coronano una performance con i fiocchi. (40′ st Kostic sv)

Un gol e un assist che coronano una performance con i fiocchi. Miretti 7: Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. Non manca l’appuntamento con il gol e sfiora anche la doppietta. (30′ Nonge sv)

Si fa trovare al posto giusto nel momento giusto. Non manca l’appuntamento con il gol e sfiora anche la doppietta. Locatelli 6: Ancora una volta in cabina di regia. Svolge i suoi compiti, anche se offre pochi spunti in fase offensiva. Gara un po’ in ombra.

Ancora una volta in cabina di regia. Svolge i suoi compiti, anche se offre pochi spunti in fase offensiva. Gara un po’ in ombra. Rabiot 6: La sua tecnica e la sua fisicità prevalgono in mezzo al campo. Prestazione positiva come quella dei compagni.

La sua tecnica e la sua fisicità prevalgono in mezzo al campo. Prestazione positiva come quella dei compagni. Iling-Junior 5.5: Appoggia le iniziative di Chiesa, ma conta molte imprecisioni. Non applica sempre le giuste soluzioni e sbaglia qualche controllo, a cui si aggiunge la poca qualità nella fase finale della giocata. (20′ st Weah 7: Entra subito in partita e segna il 6-1 finale).

Appoggia le iniziative di Chiesa, ma conta molte imprecisioni. Non applica sempre le giuste soluzioni e sbaglia qualche controllo, a cui si aggiunge la poca qualità nella fase finale della giocata. Entra subito in partita e segna il 6-1 finale). Milik 6: Cerca il gol e si avvicina con un tiro miracolosamente fermato da Fiorillo. Non brilla nel corso della gara. (30′ st Vlahovic sv)

Cerca il gol e si avvicina con un tiro miracolosamente fermato da Fiorillo. Non brilla nel corso della gara. Chiesa 8: Protagonista assoluto del match. Micidiale nell’uno contro uno, mette in moto il reparto offensivo grazie alle sue fiammate cruciali sulle fasce. Gli è mancato solo il gol. (20′ st Yildiz 7.5: Dopo una breve fase di studio, entra in partita e fa sentire la sua presenza. Provoca l’autorete del 4-1 e nel finale centra un gol spettacolare)

Protagonista assoluto del match. Micidiale nell’uno contro uno, mette in moto il reparto offensivo grazie alle sue fiammate cruciali sulle fasce. Gli è mancato solo il gol. Dopo una breve fase di studio, entra in partita e fa sentire la sua presenza. Provoca l’autorete del 4-1 e nel finale centra un gol spettacolare) All. Allegri 7: La sua Juventus è inarrestabile. Ancora una gara preparata al meglio dall’allenatore di Livorno.

Top e flop Salernitana

Fiorillo 5: Non può nulla davanti ai gol dei bianconeri. Tuffo provvidenziale sul tiro pericoloso di Miretti.

Non può nulla davanti ai gol dei bianconeri. Tuffo provvidenziale sul tiro pericoloso di Miretti. Ikwuemesi 6: Concentrato. Approfitta subito dell’errore di Gatti e sblocca la gara. Non viene messo in moto dai compagni nel corso della gara.

Concentrato. Approfitta subito dell’errore di Gatti e sblocca la gara. Non viene messo in moto dai compagni nel corso della gara. Daniliuc 5.5: È il migliore del suo reparto, ma come il resto dei suoi compagni si lascia travolgere dalla prestazione vibrante dei bianconeri.

È il migliore del suo reparto, ma come il resto dei suoi compagni si lascia travolgere dalla prestazione vibrante dei bianconeri. Sambia 4.5: Prova a soprendere Perin con un tiro da fuori area, ma nel corso del primo tempo rischia di concedere un penalty agli avversari. Pasticcia nel corso della gara.

Prova a soprendere Perin con un tiro da fuori area, ma nel corso del primo tempo rischia di concedere un penalty agli avversari. Pasticcia nel corso della gara. Bronn 4: Soffre per tutta la sfida la marcatura di Milik. Sfortunato sull’autogol. Gara da dimenticare.

Soffre per tutta la sfida la marcatura di Milik. Sfortunato sull’autogol. Gara da dimenticare. All. Inzaghi 4.5: Dopo il gol e qualche guizzo nel primo tempo, i suoi uomini soffrono la pressione e le giocate dei bianconeri. L’allenatore è costretto ad applicare qualche cambio a causa delle numerose assenze e in vista dell’impegno in campionato proprio contro la Juventus.

Il tabellino

Marcatori: pt 1′ Ikwuemesi, 12′ Miretti, 35′ Cambiaso; st 9′ Rugani, 30′ Bronn (aut.), 43′ Yildiz, 45’+1′ Weah.

Juventus (3-5-2): Perin; Gatti, Rugani, Danilo; Cambiaso, Miretti (30′ st Nonge), Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Milik (30′ st Vlahovic), Chiesa. A disp.: Szczesny, Pinsoglio, Bremer, Huijsen, McKennie, Nicolussi Caviglia, Nonge, Kostic, Weah, Yildiz. All.: Allegri.

Salernitana (4-2-3-1): Fiorillo; Sambia, Bronn, Lovato, Daniliuc; Legowski, Maggiore (1′ st Bradaric); Tchaouna (11′ st Sfait), Botheim (11′ st Simy), Ikwuemesi; Stewart (1′ st Gyomber). A disp.: Allocca, Costil, Fazio, Elia, Borrelli, Gyomber, Martegani. All.: Inzaghi.

Note: Ammoniti: Maggiore

Arbitro: Davide Ghersini della sezione di Genova.