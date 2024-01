Coppa Italia, Juve-Salernitana: Gatti torna pasticcione, l'errore clamoroso scatena i tifosi

Incredibile errore per il difensore della Juventus, che spiana la strada al momentaneo vantaggio della Salernitana in Coppa Italia: sul web si scatena il finimondo.

04-01-2024 21:21

Grandi prestazioni, gol decisivi e pasticci inerarrabili. Federico Gatti l’ha fatto di nuovo. Come lo strano caso del dottor Jekyll e Mr. Hyde, il difensore della Juventus contro la Salernitana ha mostrato il suo volto peggiore. Un errore clamoroso, un pateracchio ai limiti dell’incredibile che ha spianato la strada al vantaggio dei granata dopo neppure un minuto di gioco. Tifosi bianconeri – e non – sbigottiti sui social: ma insomma, Gatti è un buon giocatore oppure no?

Gatti, che errore contro la Salernitana

La dinamica dell’azione è quasi da “Oggi le comiche”. Gatti è in possesso del pallone sulla fascia destra del settore difensivo bianconero, qualche metro fuori l’area di rigore, leggermente pressato da un avversario. Rientra sul sinistro, va per effettuare il rinvio col sinistro ma il pallone prende un effetto sbilenco, trasformandosi nel più preciso degli assist per il centravanti della Salernitana appostato in area. Per Ikwuemesi, in effetti, diventa un gioco da ragazzi battere Perin. Salernitana subito avanti e sui social si scatena il putiferio.

Tifosi della Juventus divisi su Gatti

C’è chi prova a prenderla con ironia, come AZTD: “L’assist al bacio col piede debole di Gatti l’ho visto fare solo da Xavi e Pirlo“. Sarcastico pure il commento de Lazebrafelice: “Se a Capodanno Gatti non fosse andato nel locale di Bonucci magari sarebbe stato sobrio stasera”. Meno goliardici i commenti di altri supporter: “Mai visto un difensore così scarso con i piedi”. Oppure: “Gatti ha i piedi come ferri da stiro”. E c’è pure chi infierisce: “La parte più triste è stata quando ha chiesto un fallo rivelatosi assolutamente inesistente”.

Gatti horror: il precedente col Sassuolo

Inevitabile tornare alla mente, per molti tifosi bianconeri, al pomeriggio da incubo del Mapei Stadium di Reggio Emilia, a quella clamorosa autorete nel finale di partita valsa il definitivo 4-2 per il Sassuolo sulla Juventus. “Lo dicevo io che aveva ricevuto troppi complimenti, è e rimane uno zappatore”. Ma c’è chi dissente: “Almeno ci mette cuore e grinta e non sono caratteristiche da poco”. E ancora: “Dai, mettiamola così: in altre occasioni è stato leone, stasera è tornato micino“.