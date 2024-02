Inter-Juventus, altro che Lautaro e Vlahovic: i riflettori dei social sono puntati su Maresca e Irrati

Sale la tensione in vista del match clou della serie A con la sfida tra Inter e Juventus che mette in palio lo scudetto. Sui social però tiene in ballo la questione arbitrale tra “guardie e ladri” e la “Marotta League”

04-02-2024 18:00

Tutto pronto per la grande sfida che potrebbe decidere la serie A 2023/2024. Allo stadio San Siro si accendono le luci sulla sfida tra Inter e Juventus. Un match a cui la squadra di Simone Inzaghi arriva con i favori del pronostico per quanto fatto vedere in campionato e in Champions, e con l’onda lunga del successo ottenuto in Supercoppa Italiana. La Juventus però ha dimostrato una solidità invidiabile fino a questo momento.

Inter-Juve: Maresca e Irrati al microscopio

In gare del genere si dice che a fare la differenza siano i particolari e nel caso della sfida di questa sera in molti temono che il particolare che possa cambiare o decidere le sorti del match siano gli arbitri e le loro decisioni. La prima parte di campionato è stata funestata da tante polemiche legate alle decisioni arbitrali con l’Inter che in più di una circostanza è stata considerata come la squadra “aiutata dai fischietti”.

Non c’è dubbio che stasera la prestazione dell’arbitro napoletano Fabio Maresca passerà ai raggi X sin dal primo minuto, e non avrà vita semplice neanche Massimiliano Irrati che invece sarà al comando della Sala Var con la collaborazione di Aleandro Di Paolo.

Corriere dello Sport e Tuttosport: i titoli che accendono la sfida

Non sono però solo i tifosi delle due squadre a essere preoccupati dalle decisioni arbitrali. Che la gara tra Inter e Juve possa essere un banco di prova impegnativo anche per gli arbitri lo si capisce dalle prime pagine di due dei principali quotidiani sportivi italiani. Il Corriere dello Sport, infatti, ospita un editoriale del direttore Ivan Zazzaroni che si rivolge con una “lettera aperta” a Maresca intitolata “Ricordati che sei un pompiere”.

Anche Tuttosport, da sempre molto vicino al mondo della Juventus, sembra lanciare un avvertimento al fischietto scelto per la sfida di San Siro: “Neanche l’arbitro può sbagliare”, si legge in prima pagina.

Inter-Juve: la vigilia vista dai social

Sui social già dalle prime ore del mattino, l’ansia per la sfida tra Inter e Juventus raggiunge livelli di guardia. Ma stavolta più che sperare nelle prestazioni di Lautaro Martinez e Dusan Vlahovic, due dei migliori attaccanti del campionato e che stanno vivendo un momento clamoroso di forma, si pensa all’arbitro e a quello che può succedere.

Tornano a riecheggiare ancora una volta le parole usate da Massimiliano Allegri in conferenza stampa quando si riferì al duello tra Inter e Juve come a quello tra “guardie e ladri”. C’è anche chi con grande pazienza imbastisce un video con tutti gli errori arbitrali a favore dell’Inter che diventa subito “la banda degli onesti” e chi ancora prova ancora una volta a mandare in tendenza l’hashtag “Marotta League”.